Raúl Jiménez se estrena en la temporada con el Fulham y anota tremendo GOLAZO en la Carabao Cup (VIDEO)

Raúl Jiménez sigue demostrando por qué es la primera opción de Javier Aguirre para la Copa del Mundo 2026, ya que esta tarde anotó un tremendo golazo ante el Bristol City para estrenarse en la nueva temporada con el Fulham en la Carabao Cup.

‘El Lobo de Tepeji’ mostró sus grandes cualidades como delantero al conseguir desmarcarse dentro del área rival; el ariete mexicano recibió solo, acomodó el cuerpo y con una volea mandó a guardar la esférica a la portería de Joe Lumley para poner el segundo tanto a favor de su equipo.

El primer gol de la temporada para Raúl Jiménez con el Fulham habla del estupendo trabajo que realiza para tener estos gestos técnicos al momento de rematar al arco rival, además de seguir acumulando anotaciones en el futbol europeo y en el balompié de Inglaterra.

Raúl Jiménez | 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Fulham 2-0 Bristol Citypic.twitter.com/ksDEYCAcvL — Goals Xtra (@GoalsXtra) August 27, 2025

Raúl Jiménez sigue haciendo historia en el futbol europeo

Raúl Jiménez cuenta con 34 años de edad y sigue estando al más alto nivel en el futbol europeo; el delantero mexicano fue elegido por Marco Silva para ser su ariete titular en el partido de Ronda 2 de la Carabao Cup ante el Bristol City.

El oriundo de Tepeji del Río de Ocampo anotó su primer tanto en la temporada 2025-2026 y con eso llega a 12 campañas consecutivas anotando gol en el balompié del viejo continente, poniendo su nombre en la historia del futbol mexicano.

Desde la pretemporada, Raúl Jiménez mostró sus grandes cualidades al anotar un tremendo golazo de tiro libre en el encuentro amistoso ante el Frankfurt de Alemania, además de que acaba de ser campeón de la Copa Oro con la Selección Mexicana.

Reedy whips in a low corner and Raúl takes a touch before arrowing an effort home! 😮‍💨



🤍 2-0 🔴 pic.twitter.com/cnEILsz3xP — Fulham Football Club (@FulhamFC) August 27, 2025

¿Cuántos goles tiene Raúl Jiménez con el Fulham?

Raúl Jiménez llegó al Fulham de la Premier League en la temporada 2023-2024 y esta campaña que inicia es su tercer año con la escuadra de Inglaterra, donde el ariete mexicano sigue sumando goles en el futbol del viejo continente.

En la 23-24, Jiménez consiguió anotar siete goles para su cuenta personal en 29 partidos disputados; para la 24-25, su cuota goleadora aumentó, ya que consiguió 14 anotaciones y 3 asistencias en 43 encuentros.

‘El Lobo de Tepeji’ inicia una nueva temporada con el Fulham y, después de tres encuentros disputados, ya anotó su primer gol en la campaña, así que esperemos que pueda superar su récord de 14 goles con el conjunto de Inglaterra.

DCO