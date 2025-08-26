Embajador Ronald Johnson, entusiasmado por llegada de Checo Pérez a Cadillac; “Dos naciones que ganan juntas”

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, se unió a las voces que manifestaron su felicidad por la llegada de Checo Pérez a Cadillac, la cual resaltó como una muestra de los lazos entre ambos países.

Por medio de un mensaje en su cuenta de X, el embajador estadounidense en nuestro país aseguró que el fichaje del tapatío con la escudería de Estados Unidos, debutante en la Fórmula 1 a partir del 2026, es una victoria para las dos naciones.

¡Historia en la pista! 🏁 Me entusiasma ver a @SChecoPerez unirse a @Cadillac_F1 en la Fórmula 1. Un reflejo orgulloso de los lazos 🇺🇸–🇲🇽: dos naciones que ganan juntas, dentro y fuera de la pista. Así como nuestros países hacen historia a través de la integración, también lo… https://t.co/mZf85KC42I — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) August 26, 2025

“¡Historia en la pista! 🏁 Me entusiasma ver a @SChecoPerez unirse a @Cadillac_F1 en la Fórmula 1. Un reflejo orgulloso de los lazos 🇺🇸–🇲🇽: dos naciones que ganan juntas, dentro y fuera de la pista. Así como nuestros países hacen historia a través de la integración, también lo hace el automovilismo. ¡Les deseo el mayor de los éxitos!“, fue el mensaje que Ronald Johnson compartió en su cuenta de X.

El embajador de Estados Unidos en México fue una de tantas voces que celebraron la llegada de Checo Pérez a Cadillac, equipo con el que el mexicano regresa a la F1 después de un año sabático tras su salida de Red Bull.

¿Por cuánto tiempo llega Checo Pérez a Cadillac?

Cadillac no hizo oficial el tiempo por el cual Checo Pérez estará en sus filas. Sin embargo, el contrato del mexicano sería por dos temporadas, con opción a uno más, según información de Motorsport.com.

Todo parece indicar que, al menos, Pérez Mendoza será volante de la escudería durante las campañas del 2016 y del 2027, cuando tenga 37 años de edad.

Cadillac, que a partir del 2026 será la escudería 11 en la Fórmula 1, contrató también al finlandés Valtteri Bottas, con lo que apuesta por dos pilotos de experiencia en su primer año en el Gran Circo.

¿Cuántos Grandes Premios de F1 ha corrido Checo Pérez

Checo Pérez acumula 281 Grandes Premios de Fórmula 1 desde su debut en la campaña del 2011 con la escudería Sauber.

El oriundo de Guadalajara se ha perdido cuatro carreras desde entonces, una de ellas por contagiarse de COVID-19 en el 2020.

Checo Pérez acumula 39 podios como piloto de F1, entre ellos seis victorias, además de que también suma un triunfo en un Sprint y tres pole positions.

