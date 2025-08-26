“Lima 2027 es mi objetivo más grande” Vania Torres

Vania Torres es una surfista que participa en la modalidad de SUP Surf, donde la tabla es más grande, utilizan un remo para su participación y siempre debes estar parado, y habló en exclusiva para La Razón de México sobre sus diferentes logros que ha conseguido a lo largo de su carrera y su participación en diferentes reality shows.

A pesar de estar en programas de televisión, Vania Torres tiene un objetivo muy grande y continúa su preparación para participar en los Juegos Panamericanos Lima 2027, donde buscará llevarse el primer lugar para colgarse una medalla de oro en su tierra.

“Lima 2027 es mi objetivo más grande en los próximos dos años; de hecho, siento que ya empezó mi entrenamiento con miras a ese campeonato porque es mi sueño ganarlo, sobre todo en casa. Sería una experiencia increíble… Lima es mi objetivo final, y de hecho el gobierno nos apoya mucho con miras a ese campeonato; siempre hay bastante ayuda”, expresó la surfista.

Vania Torres tiene dos medallas panamericanas, una de plata y otra de bronce. ı Foto: Cortesía

La atleta peruana tiene una medalla de plata y una de bronce en los Juegos Panamericanos, conseguidas en Lima 2019 y Santiago 2023, respectivamente, pero ella comenta que la única que falta y por la que va en la próxima edición de la justa panamericana es la presea de oro y que mejor que hacerlo en su país.

“De hecho, son campeonatos, con muchos sentimientos encontrados. Era la primera vez que el surf era parte de unos Juegos Panamericanos; recién estaba siendo incluido en el circuito olímpico, lo cual era un sueño para nosotros, pero también había bastante presión de por medio. Me acuerdo que en su momento los medios te preguntaban: ‘¿Vas a sacar una medalla, sí o no?’… Me habría encantado realmente llevarme esa final; de hecho, fue difícil superarlo después, pero fue increíble llegar a la medalla de plata, pero me habría encantado llevarme ese oro. Todavía no me llevo ningún oro en los Panamericanos, porque en Chile saqué bronce; el mar estaba inmenso y la jugó un poco en contra, y bueno, llegué a la medalla de bronce. Nos faltaría una, la de oro”, comentó Vania Torres.

Vania Torres ha participado en novelas y reality shows. ı Foto: Cortesía

Por otro lado, la surfista nos platicó cómo es que maneja la desesperación debajo del agua cuando se llega a caer de su tabla y la ola le juega en contra: “De hecho, creo que nunca te dejas de desesperar. Es muy importante mantener la calma; de hecho, hay un montón de deportistas que practican apnea, que es el deporte en el que practicas un poco estar debajo del agua, ampliar tu capacidad pulmonar para poder también aprender a mantener la calma, aprender a controlar tu mente para no desesperarte. Yo, de hecho, creo que me beneficiaría bastante eso, porque hay muchas veces que sí me desespero, sobre todo en campeonato, y cuesta más mantener la calma”, explicó.

Por último, Vania Torres nos platicó cómo es que manejaba ser deportista profesional y a la vez participar en novelas o reality shows: “El año antes de entrar al reality, hace un par de años, sí estaba actuando en una novela y sí hice las coordinaciones para ir a los Panamericanos de Chile, pero no para ir al mundial de ese año. De hecho, dejé de ir al mundial de ese año para seguir actuando, porque de hecho es una de las cosas que realmente me apasiona, pero creo que todo se da en su momento, ahorita sí, estoy bastante enfocada en el deporte y, bueno, he venido a México justo a hacer un programa que tiene que ver con deporte, he conducido algunos otros programas, pero nada así tan increíble como esto que es Telemundo con PX Sports”, concluyó.

