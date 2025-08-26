F1: ¿Cuánto dinero ganará Checo Pérez en Cadillac?

Se revela sueldo de Checo Pérez en la F1 con Cadillac

Ya es una realidad que Checo Pérez regresa a la Fórmula 1 con Cadillac para 2026, noticia que genera mucha emoción en los aficionados, ya que el mexicano es una carta fuerte en la categoría, pues tiene mucho apoyo de la afición en México y en Latinoamérica en general, lo que lo vuelve en una pieza deseada para cualquier equipo.

Pérez Mendoza es un elemento que tiene mucho valor como piloto, tanto dentro como fuera de la pista, por lo que se ha especulado que el piloto tapatío puede tener un gran sueldo con Cadillac.

Según con diversos reportes de medios especializados, Checo Pérez tendría un sueldo base de 14 millones de dólares (al rededor de 260 millones de pesos), pero además, tendría muchas cláusulas para elevar su rendimiento.

We had to... 🤳 pic.twitter.com/X8Fssuuvxh — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) August 26, 2025

Bonos que tendría Checo Pérez

Bonos por podios

Bono por victorias

Bono por posiciones en el campeonato de F1.

Porcentaje de las ventas de mercancía oficial con su nombre y número en Cadillac.

Acuerdos con patrocinadores, destacando el mercado hispano.

Con los puntos anteriores, se estima que Checo Pérez podría ganar entre 14 y 17 millones de dólares en su primer años con Cadillac, que debuta en 2026 como la nueva escudería de la Fórmula 1.

All eyes on 2026 👀 Our driver line-up is locked in @valtteribottas @schecoperez 🔒



Read more: https://t.co/6AtpicZS41 pic.twitter.com/tPDme1S7c6 — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) August 26, 2025

Checo Pérez llega a Cadillac con una amplia trayectoria en F1

Maduro, con experiencia, ganador y en especial, un piloto que siempre logra poner su monoplaza en igualdad de condiciones con los mejores equipos, Checo Pérez estará compitiendo en su sexta escudería en la máxima categoría del deporte motor.

Checo Pérez debutó en F1 en 2011 con Sauber, un equipo sin grandes alcances, en el cual logró tres podios. Sus actuaciones le valieron el paso a una marca de renombre como McLaren, a la que llegó en 2013, pero no duró mucho.

Two paths. One call of destiny.

The Cadillac Formula 1 Team's future begins with them. pic.twitter.com/4r9g6IsDW1 — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) August 26, 2025

En 2014 el mexicano pasó a su tercer equipo en la F1, Force India, en donde Checo competía con lo que el carro de ese momento le podía ofrecer. En su tiempo en este equipo le tocó la compra por parte de Lawrence Stroll, que lo convirtió en Racing Point.

Pérez Mendoza estuvo siete años en total en Force India/Racing Point, logrando siete veces al podio, incluida una histórica victoria en Sakhir en 2020, que le valió pasar a Red Bull.

