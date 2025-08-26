Real Madrid sigue muy de cerca a Gilberto Mora y este es su plan para fichar al mexicano

Gilberto Mora ha llamado la atención del Real Madrid por sus grandes actuaciones con Xolos.

Gilberto Mora es la joya del futbol mexicano y su gran momento con Xolos y la Selección Mexicana llamó la atención del Real Madrid, que sigue muy de cerca los pasos del mediocampista chiapaneco.

De acuerdo con información del insider Ike Carrera, el equipo merengue quiere lograr un preacuerdo con Tijuana para blindarlo en las próximas semanas.

Esto se debe a que la normativa de FIFA prohibe transferencias de futbolistas menores de edad, y Gilberto Mora tiene 16 años.

“Fuentes: Real Madrid sondea a Gilberto Mora (16) y existe la posibilidad de un preacuerdo a futuro con Xolos. Por normativa FIFA, cualquier traslado internacional solo podría ejecutarse cuando el jugador cumpla 18; el escenario sería un registro diferido”, escribió Ike Carrera en sus redes sociales.

El buen nivel y calidad de Gilberto Mora a su corta edad comienza a llamar la atención fuera de la Liga MX y muestra de ello es que el Real Madrid, el club más ganador de LaLiga de España y de la Champions League.

¿Qué clubes de la Liga MX quieren a Gilberto Mora?

En la Liga MX también hay equipos que tienen la mira puesta en Gilberto Mora, y hasta el momento esos conjuntos son América y Cruz Azul.

Las Águilas y La Máquina han sido los primeros clubes del futbol mexicano en manifestar su interés por los servicios del juvenil mediocampista de 16 años.

Los equipos capitalinos tienen a dos de las mejores plantillas de la Liga MX, mismas que quieren fortalecer con Gilberto Mora, quien disputa su tercer torneo con Xolos.

De seguir con su gran nivel en la cancha, seguramente otras escuadras de la Liga MX manifestarán su interés en el originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

¿Cuántos goles ha hecho Gilberto Mora en la Liga MX?

Gilberto Mora debutó como futbolista profesional en la Liga MX el 18 de agosto del 2024 en el 3-1 de Xolos sobre Santos Laguna en la Jornada 8 del Torneo Apertura.

El mediocampista ha disputado hasta el momento 39 partidos oficiales con la camiseta de Tijuana, equipo con el que ha marcado siete goles (cinco en Liga MX y dos en Leagues Cup), además de que registra una asistencia.

Con Selección Mexicana, Gilberto Mora acumula 225 minutos en tres partidos, todos en la Copa Oro 2025. Con el Tricolor no ha hecho goles hasta el momento, pero fue el asistidor de Raúl Jiménez en el 1-0 sobre Honduras en las semifinales de la competencia de la Concacaf.

EVG