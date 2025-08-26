Jannik Sinner arranca la defensa de su título con cómoda victoria sobre Vit Kopriva en el US Open 2025

Jannik Sinner parecía completamente recuperado de una reciente enfermedad al comenzar el martes la defensa de su título del US Open con una victoria de 6-1, 6-1, 6-2 sobre Vit Kopriva.

El primer sembrado abandonó la final de Cincinnati contra Carlos Alcaraz el 18 de agosto porque estaba enfermo y luego se retiró del torneo de dobles mixtos del Abierto de Estados Unidos que comenzó al día siguiente y dijo que aún no se sentía al 100% a finales de la semana pasada.

Pero tuvo tiempo extra para recuperarse con los partidos de primera ronda ahora repartidos en tres días debido a que el torneo ahora inicia en domingo y nada parecía estar mal cuando el número uno superó a su oponente checo en una hora y 39 minutos.

“Obviamente, muy feliz de estar sano de nuevo, de que hicimos nuestro mejor esfuerzo para estar en la mejor forma posible aquí”, expresó Sinner.

El italiano ganó su segundo título de Grand Slam cuando venció a Taylor Fritz el año pasado en Flushing Meadows, luego agregó dos más este año con el Abierto de Australia y Wimbledon. Está intentando unirse a Rod Laver, Roger Federer y Novak Djokovic como los únicos hombres en alcanzar la final de los cuatro Grand Slams en el mismo año en la era Abierta, que comenzó en 1968.

“Recuerdos increíbles. Obviamente, cada año es diferente. Vienes aquí comenzando este torneo, ojalá de la mejor manera posible, lo cual hice”, dijo Sinner sobre su regreso a Nueva York. Había ganado 26 partidos consecutivos en canchas duras antes de la final de Cincinnati.

Iga Swiatek barre con Emiliana Arango en su debut en el US Open

Iga Swiatek inició sin contratiempo su intento de ganar el Abierto de Estados Unidos y Wimbledon en el mismo año y necesitó de solo una hora para vencer el martes 6-1, 6-2 a la colombiana Emiliana Arango.

La cabeza de serie número dos ganó el punto en 23 de 26 primeros servicios y tuvo una ventaja de 26-5 en tiros ganadores en el partido inaugural del día en el estadio Arthur Ashe.

Swiatek pasó casi una semana entre partidos después de perder por el campeonato de dobles mixtos con Casper Ruud el miércoles pasado. Pero su ritmo regresó de inmediato en un comienzo dominante del torneo.

“Sin duda fue un partido sólido y estoy feliz de no haber intentado sobrepotenciar, sino que simplemente fui sólida”, indicó Swiatek.

Un segundo título para la campeona de 2022 en Flushing Meadows la convertiría en la primera mujer en ganar Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos en el mismo año desde Serena Williams en 2012.

Swiatek también tiene la oportunidad de recuperar el puesto número uno del ranking si gana el título y Aryna Sabalenka pierde antes de los cuartos de final.

