Gilberto Mora es el quinto jugador de 16 años más caro en el mundo

La sensación del futbol mexicano tiene nombre y apellido es es Gilberto Mora, el futbolista de los Xolos se está robando los reflentores en su país y en el mundo con sus grandes actuaciones.

El delantero de los Xolos de Tijuana se ha convertido en el futbolista a seguir y con tan solamente 16 años de edad ya jugó la Copa Oro y se dice que es el futuro del balompié nacional.

Mora ocupa el quinto lugar de los jugadores con 16 años mejor valuados del mundo, pues solamente en un año pasó de valer 1 millón de dólares a costar 3 millones de dólares.

Sumado al costo es uno de los futbolistas más observados en el orbe y diferentes medios de comunicación en la frontera aseguran que el delantero de los Xolos ya recibió diversas ofertas para irse al Viejo Continente, pero ahorita no puede viajar, pues aún no es mayor de edad y la FIFA prohibe a los equipos tener jugadores que no cumplan los 18 años.

Algo de lo que se destaca del delantero es que tiene la pólvora prendida y en los últimos ocho partidos de los de Tijuana suma cinco goles. Tres de estas dianas las marcó en la Leagues Cup y suma dos en lo que va del campeonato de la Liga MX.

Aunque en el futbol mexicano estar valuado en poco más de 3 millones de dólares es muy poco, Mora también puede presumir que es el segundo futbolista más caro de los Xolos y solamente lo rebasa Shamar Nicholson.

2 meses restan para que Gil Mora cumpla 17 años de edad

Dentro de la Liga MX es el lugar 87 y su futuro en Tijuana tiene los días contados, pues hay que recordar que sería el único futbolista que podría jugar el Mundial Sub18, Sub20 y también el absoluto el próximo año con la Selección Mexicana al ser considerado por Javier Aguirre.

El futbolista más caro de 17 años es Franceso Camarda. Hay que mencionar que el delantero y el resto de los jugadores de la lista son más grandes que el mexicano, pues Transfermarkt contempla que el atacante de los de Tijuana está a unos meses de cumplir años.

El ya mencionado Camarda tiene un valor actualmente de 11.6 millones de dólares y milita en el US Lecce, pero prensa europeo ya lo coloca en algún grande de Italia o de la Premier League, pues es un atacante que ha mostrado una gran diferencia.

El segundo en la lista es Jorthy Mokio, el belga milita en el Ajax Sub21 y ha subido a entrenar con el Primer Equipo. Su valor es de 9.3 millones de dólares y juega en una de las ligas que más futbolistas jóvenes exporta al mundo.

Honest Ahanor del Atalanta de Italia, tiene un costo de 5.8 millones de dólares y milita de lateral. Por su parte, Love Arrhov juega en el IF Brommapojkarna y está valuado según Transfermarkt en 4.6 mdd.

Gilberto Mora entra a la élite del futbol mundial y varios equipos están interesados.

Los más valiosos del mundo ı Foto: Imagen: La Razón de México

Gilberto Rafael Mora Zambrano

Lugar de nacimiento: Chiapas

Edad: 16 años

Estatura: 1.68 m

Peso: 62 kg

Debut: Xolos vs Santos - domingo 18 de agosto de 2024





