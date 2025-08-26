¿Cuándo y dónde es la primera carrera de Checo Pérez con Cadillac?

Checo Pérez ya tiene fecha para su debut con la escudería Cadillac.

Una vez que el tapatío Sergio Checo Pérez fue presentado como nuevo piloto de Cadillac, la gente se pregunta cuándo y dónde será el debut del mexicano con la escudería que debutará en la Fórmula 1 (F1) en el 2026.

El Gran Premio de Australia, a celebrarse del 6 al 8 de marzo del año entrante, será la carrera que verá el debut del nacido en Guadalajara con el equipo estadounidense.

El Circuito de Albert Park, en Melbourne, será también en la F1 2026 la sede de la primera carrera de la campaña, la cual marcará el regreso de Checo Pérez al serial luego de un año sabático tras su salida de Red Bull.

Faltan poco más de seis meses para que los fans de Checo Pérez vean de nuevo al jalisciense en las pistas de la Fórmula 1, en un regreso que promete ser espectacular por toda la experiencia que tiene y por los deseos de revancha con los que llegará después de no terminar de la mejor manera su estadía en Red Bull.

Cadillac apuesta por la experiencia de Checo Pérez y Valtteri Bottas

Contrario a lo que se mencionaba hace algunos meses, Cadillac se decantó por dos pilotos de experiencia como lo son Checo Pérez y el finlandés Valtteri Bottas.

En su momento hubo reportes que indicaron que la nueva escudería estadounidense buscaría a un piloto de dicha nacionalidad. El nombre que sonó fue el de Colton Herta, volante de Andretti Global en la IndyCar Series.

Pero Cadillac decidió irse a la segura en su primer año en la F1 y fichó a dos subcampeones del mundo, pues Checo Pérez fue segundo en el 2023, mientras que Valtteri Bottas lo hizo en dos ocasiones, en las temporadas del 2019 y del 2020.

¿Cuándo fue la última carrera de Checo Pérez en la F1?

Checo Pérez no corre en la Fórmula 1 desde el 8 de diciembre del 2024, cuando se llevó a cabo el Gran Premio de Abu Dabi, el último de la pasada campaña del serial.

El cierre no fue para nada el mejor para el mexicano, pues abandonó la carrera luego de que el Sauber de Valtteri Bottas tocó su monoplaza y provocó un trompo al de Red Bull. El tapatío no pudo continuar en la carrera por un problema con su motor.

Checo Pérez se fue sin sumar en la última carrera de la F1 2024 con Red Bull, con un octavo puesto en el campeonato de pilotos después de una cosecha de 152 puntos a lo largo de la temporada.

