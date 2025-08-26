¡Imágenes sensibles! Muere joven torero a los 22 años tras brutal embestida (VIDEO)

Un torero de 22 años murió tras una brutal cornada en Portugal.

El joven forcado Manuel Trindade, de 22 años de edad, murió en su natal Portugal luego de recibir una brutal embestida durante una corrida en la Plaza de Toros de Campo Pequeño en Lisboa.

El video de la terrible cornada se hizo viral en las redes sociales. En el clip se observa el momento en el que el torero es arrollado por el toro.

Un grupo de compañeros entró al quite para intentar salvarle la vida a Manuel Trindade, pero el toro ya había perforado el cuerpo del joven torero, quien recibió el impacto contra la barrera.

Muere el forcado portugués Manuel Trindade, 22 años, tras sufrir una cogida en Campo Pequeño en Lisboa.

Luego de la descomunal embestida, el torero portugués fue trasladado al Hospital de Lisboa, donde falleció por la cogida y el golpe contra las tablas del ruedo.

Un aficionado también perdió la vida en la embestida

Después de la cornada de la que fue víctima, Manuel Trindade sufrió varios ataques al corazón, antes de ser declarado con muerte cerebral.

Pero la muerte del forcado de 22 años de edad no fue la única que lamentar, pues un aficionado de nombre Vasco Morais Batista también falleció.

Este espectador fue llevado al Hospital Santa María, donde los médicos que lo atendieron determinaron que su muerte se debió a un aneurisma aórtico fulminante.

Ante este lamentable suceso, la diputada Inês de Sousa Real, del Partido Personas Animales Naturaleza (PAN), presentó ante la Asamblea de la República un proyecto de resolución para suspender de inmediato los espectáculos taurinos en Campo Pequeño, con la idea de convertir el recinto en un espacio para actividades deportivas y culturales.

¡Qué la muerte te coja



haciendo lo que más



quieres! Lo sentimos.



¡Qué la muerte te coja haciendo lo que más quieres! Lo sentimos. Manuel Trindade 🕊️

¿Qué es un forcado en el mundo de la tauromaquia?

Un forcado en la tauromaquia es un participante que en las corridas de toros portuguesas realiza la “pega”, la cual consiste en inmovilizar al toro mediante el agarre frontal a sus cuernos o cuello, sin usar ni espada ni muleta.

Los forcados, actúan en grupos y buscan sujetar al astado hasta su inmovilización final para asegurar la consumación de la suerte.

Los forcados son un orgullo de la cultura popular de Portugal. Su nombre deriva de la horquilla que llevaban antiguamente los mozos de forcado para defender al palco real en las fiestas de toros.

EVG