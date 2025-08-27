¡TODO LISTO! Se presentan a las jugadoras que participarán en el GDL Open y el calendario de partidos

Estamos a escasos días de que arranque la edición 2025 del Guadalajara Open AKRON y la empresa que organiza el torneo, GS Sports Management, acompañada de algunas personas del gobierno del estado jalisciense, presentó a las jugadoras que estarán en el cuadro principal y el calendario del certamen.

Gustavo Santoscoy fue el último en pararse en el presídium para dar los nombres de grandes jugadoras que estarán presentes en el Centro Panamericano de Tenis para pelear por el título del torneo 500 de la WTA.

El Guadalajara Open AKRON tendrá una bolsa de premios de 1 millón 64 mil dólares y las primeras cuatro mejores sembradas del certamen tendrán la dicha de descansar la primera ronda de 32 jugadoras y comenzar a jugar desde los dieciseisavos de final.

¡LA CAMPEONA DEFENSORA REGRESA A GUADALAJARA! 🔥



Magdalena Frech🇵🇱 está de regreso y buscará defender su título 🤩



Magdalena Frech, tenista polaca, volverá a tierras jaliscienses un año después en busca de revalidar el título que consiguió en 2024 del Abierto de Guadalajara, cuando derrotó dos sets a cero a la australiana Olivia Gadecki.

Emma Navarro, número 11 del ranking WTA, también estará presente en el Centro Panamericano de Tenis, en busca de llevarse los 500 puntos y seguir escalando entre las mejores del mundo; además, quiere levantar su segundo título de la WTA en el formato de singles.

“Tendremos jugadoras de muy alto nivel; estamos seguros de que nos espera un gran espectáculo. Porque además de su buena posición en el ranking, las tenistas que asistirán están totalmente comprometidas a dar siempre el cien por ciento en la cancha, a dejarlo todo en busca del triunfo”, dijo Gustavo Santoscoy, director del torneo y presidente de GS Sports Management.

Por otro lado, Maria Sakkari volverá a disputar el Guadalajara Open AKRON después de dos años. La griega fue la reina de este certamen cuando ganó el título en la edición 2023, cuando el certamen ostentaba la categoría WTA 1000. Sakkari es una de las favoritas del público, ya que en tierras jaliscienses despliega su mejor tenis y también fue finalista en 2022.

Otra de las mejores y que tal vez veamos en el cuadro final del torneo será Leylah Fernández; la canadiense se llevó el primer puesto en el WTA 500 de Washington el mes pasado, al derrotar en la final a Kalinskaya. También la raqueta rusa estará presente en el Guadalajara Open, que alcanzó los cuartos de final del WTA 1000 de Cincinnati hace unos días.

Por otro lado, Elise Mertens llegará a Guadalajara con 10 títulos de singles en su vitrina personal, dos de ellos ganados este año: Hertogenbosch y Singapur. Además, ha forjado una brillante carrera en dobles, modalidad en la que suma 22 títulos.

El torneo iniciará el 6 y 7 de septiembre con la ronda de clasificación, para el lunes 8 y martes 9 del mismo mes se disputará la ronda de 32, mientras que los dieciseisavos de final serán el miércoles 10 y jueves 11, para el viernes 12 conoceremos a las tenistas que disputen los cuartos de final, el sábado 13 de septiembre se disputarán las semifinales, para que el torneo finalice el domingo 14 con la gran final.

