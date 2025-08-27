Checo Pérez despeja dudas y revela quién es el piloto principal de Cadillac entre él y Valtteri Bottas

Checo Pérez reveló quién será el piloto principal de Cadillac entre él y Valtteri Bottas.

En su primera conferencia de prensa ante los medios nacionales tras su incorporación a Cadillac, Checo Pérez respondió al cuestionamiento de quién de los dos entre él y Valtteri Bottas llega como el piloto principal de la escudería.

Sin dar una respuesta precisa, el volante tapatío aseguró que ni el finlandés ni él tienen que demostrar algo debido a su amplia experiencia en la Fórmula 1, aunque dejó en claro que ambos buscarán ser más rápidos que el otro.

“No traemos esa necesidad de demostrar nada. Al final los dos tenemos unas carreras increíbles. Regresamos a un equipo que es un proyecto y a empujar al equipo hacia adelante juntos y al final, obviamente quiero ser más rápido que él, él va a querer ser más rápido que yo, porque somos competitivo”, resaltó Checo Pérez ante los medios de comunicación.

Checo Pérez destacó que antes de definir quién es el piloto principal de Cadillac, tanto Valtteri Bottas como él deben guiar al equipo estadounidense por buen camino en su debut en el Gran Circo.

“Lo importante hoy en día es empujar a Cadillac a llegar a los puntos lo más rápido posible y constantemente ir creciendo nuestros objetivos”, enfatizó Pérez Mendoza.

Checo Pérez confía en su experiencia y en la de Valtteri Bottas

Checo Pérez está convencido de que la gran trayectoria que Valtteri Bottas y él tienen en la Fórmula 1, con más de una década de experiencia, los ayudará a tener buenos resultados con Cadillac.

“Creo que somos afortunados los dos de tener una gran referencia, independientemente de cómo esté el coche, al final tenemos una gran referencia en nuestros compañeros”, remarcó el piloto de 35 años de edad.

Checo Pérez considera que Cadillac se fijó en Valtteri Bottas y en él por el amplio recorrido que tienen en el Gran Circo, pues entre los dos han estado en las escuderías más importantes del serial.

“Creo que eso es un punto muy importante para Cadillac. Si miras la carrera de Valtteri (Bottas) y la mía, creo que si nos combinas, hemos estado prácticamente en todos los equipos de la Fórmula 1, en los equipos más dominantes”, indicó.

¿Cuándo es el debut de Checo Pérez con Cadillac?

La Temporada 2026 de la Fórmula 1 se pondrá en marcha con la celebración del Gran Premio de Australia en el Circuito de Albert Park, en Melbourne.

La primera cita del próximo año se llevará a cabo del viernes 6 al domingo 8 de marzo, cuando Checo Pérez corra su primera carrera como piloto de Cadillac.

EVG