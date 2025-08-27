¡Checo regresa a la F1!. Ahora con Cadillac, nueva escudería

Lo prometió y lo cumplió. El mexicano Checo Pérez está de regreso en la Fórmula 1, pues fue anunciado oficialmente como piloto de Cadillac para la Temporada 2026 y en uno de sus primeros mensajes aseguró que llega con la fuerza de “millones de corazones” para seguir escribiendo historia.

“¿Recuerdan que les dije que nos volveríamos a ver? No sólo se trata de mí, corrí con mi familia, acompañado de amigos, con tu aliento en cada curva y con la esperanza de millones que soñaban conmigo, por el apoyo que me han dado todo este tiempo”, inicia el mensaje de Pérez Mendoza, compartido en un video en sus redes sociales.

El Tip: el club américa felicitó a Sergio Pérez por su regreso a la Fórmula 1. El equipo mexicano es el club del que el tapatío es fanático y siempre va a sus finales.

Checo Pérez dejó la máxima categoría del deporte motor en 2024, luego que Red Bull terminó anticipadamente su contrato. El mexicano se tomó poco menos de un año para analizar sus opciones y justo a mitad de la temporada actual, se comunica que será uno de los nuevos pilotos de Cadillac, que en 2026 se estrena como la undécima escudería de la F1.

TE RECOMENDAMOS: Va contra Donna Vekic Gauff resiste ante Tomljanovic y gana en 2 horas y 57 minutos

“Estaré siempre agradecido, por eso hoy quiero decirte que no vuelvo solo. Vuelve el grito de todo un país, vuelve la fuerza de un continente, vuelven millones de corazones, éste es el siguiente capítulo. Estamos de regreso”, termina diciendo Checo Pérez.

El Dato: Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, se unió a las voces que manifestaron su felicidad por el regreso de Checo.

El anuncio sobre el regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1 se esperaba desde hace meses, pues es uno de los pilotos con más experiencia que había disponibles, pero fue ayer por la mañana que Cadillac lo confirmó como uno de los que ocupará el codiciado asiento.

“Todas las miradas puestas en 2026. Nuestra alineación de pilotos está definida, Valtteri Bottas y Checo Pérez”, dijo el equipo en su cuenta oficial de X, en donde reveló que el compañero del mexicano será otro volante con experiencia como lo es el finlandés Bottas, quien es recordado por su paso en Mercedes.

Pérez dijo que regresaría a la F1 si llegaba una propuesta que le pareciera interesante y la de Cadillac lo convenció justo en la semana en la que la Temporada 2025 se reanuda tras el parón de verano.

“Unirme a Cadillac es un nuevo capítulo increíblemente emocionante en mi carrera. Desde nuestras primeras conversaciones, percibí la pasión y la determinación detrás de este proyecto. Es un honor formar parte de la construcción de un equipo que pueda desarrollarse conjuntamente para que, con el tiempo, luchemos en primera línea”, dijo.

Tras una salida complicada y polémica de la F1 el año pasado, Checo Pérez volverá a las pistas, en donde tratará de emular sus mejores momentos en Red Bull, su última escudería y en donde tuvo mejores resultados, pues en 2023 fue subcampeón del mundo.

En la escudería austriaca Checo Pérez obtuvo cinco de las seis victorias que tiene en F1, entre ellas la del Gran Premio de Mónaco, una de las citas más importantes del deporte motor, pues esta carrera forma parte de la Triple Corona del Automovilismo junto a las 500 Millas de Indianápolis de IndyCar y las 24 Horas de Le Mans de resistencia.

El Ministro de Defensa, como se le apoda desde aquella intensa batalla con Lewis Hamilton en el GP de Abu Dhabi en 2021, que permitió a Max Verstappen ser campeón del mundo sobre el británico, obtuvo un total de 29 podios en Red Bull.

El debut de Checo Pérez en F1 se dio en 2011 con Sauber, un equipo sin grandes alcances, en el cual logró tres podios. Sus actuaciones le valieron el paso a una marca de renombre como McLaren, a la que llegó en 2013, pero no duró mucho.

En 2014 el mexicano pasó a su tercer equipo en la F1, Force India. En su tiempo en este equipo le tocó la compra por parte de Lawrence Stroll, que lo convirtió en Racing Point. Pérez Mendoza estuvo siete años en total en Force India/Racing Point, logrando siete veces el podio, incluida su primera histórica victoria, en Sakhir en 2020.

Desempeño de Bottas en la F1 ı Foto: Imagen: La Razón de México

Trayectoria de Pérez en F1 ı Foto: Imagen: La Razón de México