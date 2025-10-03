Gimnasio “Don Antonio Rivera Venegas”, semillero de campeones de MMA y boxeo

El Gimnasio "Don Antonio Rivera Venegas" está ubicado en la comunidad de Tlacolula de Matamoros, en Oaxaca.

Fundada en febrero del 2001, la Fundación Don Antonio Rivera Venegas, surgida como una institución altruista para ayudar a gente de las comunidades vulnerables de la Sierra Sur de de Oaxaca y Baja California Sur, presume de contar con el Gimnasio “Don Antonio Rivera Venegas” que desde hace cuatro años ha funcionado como un semillero de talentos de boxeo y artes marciales mixtas como el jiu-jitsu.

“El gimnasio abrió sus puertas a la comunidad en julio del 2021. Lo enfocamos principalmente en deportes de combate. Tenemos una población de los seis hasta los 75 años y las disciplinas son kickboxing, jiu-jitsu, boxeo y acondicionamiento físico, con el fin de brindar una atención integral”, compartió acerca de este gimnasio Dalila Martínez, gerente de la Fundación Don Antonio Rivera Venegas, en charla con La Razón.

Algunos de los alumnos del Gimnasio "Don Antonio Rivera Venegas". ı Foto: Cortesía Fundación Don Antonio Rivera Venegas

Dalila Martínez reveló que en sus cuatro años de existencia, el Gimnasio “Don Antonio Rivera Venegas”, localizado en la comunidad de Tlacolula de Matamoros (Oaxaca), ya produjo a un campeón internacional de jiu-jitsu, además de competidores en eventos nacionales y estatales.

“Ya hemos tenido competidores estatales y nacionales. Tenemos un campeón en jiu-jitsu en un internacional del AACC que se hizo en la ciudad de México, cuatro pases a Juegos Populares Nacionales en la modalidad de artes marciales, competidores de boxeo que ya fueron a etapas regionales de la Olimpiada Nacional”, profundizó la gerente de la Fundación Don Antonio Rivera Venegas.

Durante la historia del gimnasio hemos tenido aproximadamente 1,100 personas que hemos ayudado a través del deporte Dalila Martínez, gerente de la Fundación Don Antonio Rivera Venegas



Deportistas que han impartido seminarios en el Gimnasio

Yair ‘Pantera’ Rodríguez, Anuar ‘Tarzán’ Aburto, Alberto ‘Panda’ García y Carlos ‘Lobo’ Rivera son algunos de los deportistas que han impartido seminarios en el Gimnasio “Don Antonio Rivera Venegas”, donde han compartiendo técnicas y su experiencia profesional con el objetivo de motivar a los jóvenes a hacer deporte y fomentar la práctica de las artes marciales.

“Algunos peleadores han dado seminarios en el gimnasio, entre ellos el ‘Pantera’ Rodríguez, han venido peleadores y campeones de LUX y de la PFL que se han acercado a nosotros para darles seminarios a los chicos para que empiecen a motivarse más y practicar esta disciplina”, dijo al respecto Dalila Martínez.

Alan Domínguez, Victoria Alba, Sergio Cossio, Andrea Vázquez, David ‘León’ Mendoza, Daniel Reyes e Irvin ‘The Storm’ Amaya son los otros deportistas que han impartido seminarios en este gimnasio en Oaxaca.

Gimnasio “Don Antonio Rivera Venegas” quiere especializarse en MMA

Dalila Martínez indicó que el objetivo del Gimnasio “Don Antonio Rivera Venegas” es enfocarse en las MMA, pero antes de ellos quieren terminar de especializarse en grappling y striking.

“De las disciplinas, por el momento estamos especializándonos en dividir tanto el striking como el grappling. En un futuro nos gustaría enfocarnos al MMA, porque en el gimnasio contamos con un octágono que fue donado, pero creo que para empezar a tener el MMA primero se necesita una especialización en esas dos”, subrayó Dalila Martínez.

Alumnos del Gimnasio "Don Antonio Rivera Venegas" durante un seminario impartido por deportistas de combate. ı Foto: Cortesía Fundación Don Antonio Rivera Venegas

La gerente de la Fundación Don Antonio Rivera Venegas aseguró que el Gimnasio tiene actualmente 180 alumnos, algunos de los cuales tienen alguna discapacidad y se les brinda la atención necesaria para que salgan adelante.

“A las personas que no les gustan los deportes de combate los enfocamos en acondicionamiento físico y también brindamos atención a personas con discapacidad. Tenemos una población aproximada de 180 alumnos activos”, concluyó Dalila Martínez.

EVG