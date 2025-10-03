Keylor Navas hace menos la historia de Pumas y destapa su fascinación por una leyenda del América (VIDEO)

Keylor Navas llegó a los Pumas para este Apertura 2025, uno de los cuatro grandes del futbol mexicano y el equipo que debutó al que para algunos es el mejor arquero del país, Jorge Campos. Sin embargo, el guardameta costarricense eligió a una leyenda del América sobre el oriundo de Acapulco, Guerrero.

En una entrevista con David Faitelson, el periodista de TUDN realizó una dinámica con el portero de los Pumas de ‘¿qué prefieres?’, y la primera pregunta fue ¿Jorge Campos o Guillermo Ochoa?, a lo que el costarricense respondió: “Yo me quedo, por lo que vi, con Ochoa”.

Además, Keylor Navas eligió a Gareth Bale sobre Aaron Ramsey, a Zidane sobre Ancelotti y por último escogió el gol que le anotó Andrés Guardado sobre el que consiguió Alejandro Zendejas.

Keylor Navas sufrió en su primer Clásico Capitalino en México

Keylor Navas vivió su primer Clásico Capitalino ante el América, pero no fue como él lo esperaba, ya que, a pesar de las grandes actuaciones que realizó bajo los tres palos en el Ciudad de los Deportes, no pudo evitar que su equipo fuera goleado por las Águilas.

En sus últimos dos encuentros en la Liga MX, el arquero costarricense vio la caída de su arco en siete ocasiones, mientras que desde su llegada, en nueve partidos, solo había concedido siete anotaciones.

Después de la salida de Alex Padilla, la llegada de Navas al Pedregal fue un respiro de alivio tanto para la directiva auriazul como para el cuerpo técnico del equipo, pues un guardameta como él puede salvar partidos y lo ha demostrado en su corto tiempo con los Pumas.

Hugo Sánchez le preguntó a Keylor Navas su opinión de la #LigaMX



(vía @futpicante) pic.twitter.com/5kUDXt7tB8 — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) October 3, 2025

¿Cuándo vuelve a jugar Keylor Navas con los Pumas en la Liga MX?

Keylor Navas y compañía ya se preparan para afrontar su siguiente encuentro en la Liga MX y olvidar lo ocurrido en el Clásico Capitalino contra el América, además de que necesitan ganar los tres puntos para mantenerse en los puestos de play-in.

Los Pumas recibirán en la cancha del Estadio Olímpico Universitario a las Chivas para la Jornada 12 del torneo local; el encuentro arrancará en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y es el más llamativo de la décima segunda fecha del certamen.

Tanto los Universitarios como el Rebaño Sagrado necesitan llevarse la victoria en su siguiente partido para continuar con las aspiraciones de jugar el play-in al final de la temporada regular, ya que una derrota los puede mandar hasta la posición 12 de la general.

DCO