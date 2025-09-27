Alejandro Zendejas humilla a Keylor Navas y a Pumas en el Clásico Capitalino con un GOLAZO al estilo de Messi (VIDEO)

El América logró remontar el marcador y aun así seguirle anotando goles a los Pumas, pero el tercer tanto de las Águilas fue gracias a Alejandro Zendejas, quien anotó un auténtico golazo de sombrerito para humillar a Keylor Navas y a los Universitarios.

El delantero estadounidense se convirtió en Lionel Messi y la anotación que consiguió en el Clásico Capitalino fue muy parecida a la que realizó el exjugador del Barcelona en la temporada 2018-2019 ante el Betis en la Jornada 28 de LaLiga española.

La jugada inició con una pérdida de balón por parte de Pedro Vite en el medio campo; Zendejas recuperó la pelota y realizó una pared con ‘La Pantera’ Zúñiga. El estadounidense condujo la pelota hasta la portería rival, le cedió la número cinco a Allan Saint-Maximin, quien se la regresó en los linderos del área, y el delantero no dudó en picar la pelota sobre la cabeza de Keylor Navas para levantar a la afición de su butaca.

Qué golazo que se aventó Alejandro "Alex" Zendejas (Club América, y por cierto, con asistencia de su compañero Allan Saint-Maximin) ante Pumas UNAM; esto sí o sí merece estar nominado a gol del torneo; narración de @pacogonzaleztv para Univision/TUDN USA pic.twitter.com/9taP6UJTWT — lilboimx (@lilboimx) September 28, 2025

Alejandro Zendejas consigue su doblete antes de salir de cambio

Alejandro Zendejas tuvo una noche redonda en el Ciudad de los Deportes ante los Pumas; antes de salir de cambio, el estadounidense marcó un penal para firmar su doblete y convertirse en el jugador del partido.

Zendejas metió gol, puso pases entre líneas y casi consigue una asistencia al ponerle un balón a Israel Reyes dentro del área, pero el defensa mexicano terminó estrellando el balón en el cuerpo de Keylor Navas.

Después de su gol, el delantero de las Águilas comenzó a tomar un poco más de confianza; hacía pases de fantasía, buscaba el túnel hacia sus rivales y al final salió de cambio, siendo ovacionado por la afición que se dio cita en el Coloso de la Nochebuena.

La reacción de Álvaro Fidalgo por el golazo de Zendejas 🦅😮‍💨 pic.twitter.com/5X9WJebsFg — Jaír | 16 🏆🦅 (@JairAguila7) September 28, 2025

América humilla y vence a los Pumas con Alejandro Zendejas como la estrella

El América inició perdiendo el partido, después de una terrible equivocación de Sebastián Cáceres en zona defensiva que dejó a Jorge Ruvalcaba solo frente a Luis Ángel Malagón y el delantero mexicano no desaprovechó la oportunidad para abrir el marcador en el compromiso.

El primer tiempo fue para los Universitarios, pero en la parte complementaria pareció que los auriazules no salieron a jugar, porque los 45 minutos fueron completamente para las Águilas de André Jardine.

Con un autogol de Álvaro Angulo, provocado por Allan Saint-Maximin, una anotación de ‘La Pantera’ Zúñiga y el doblete de Alejandro Zendejas, fue como el América humilló a los Pumas en el Clásico Capitalino.

DCO