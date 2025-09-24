Estrella mundial escapa de la MLS; asegura que el torneo es una locura desde que llegó Lionel Messi

Lionel Messi está en el ojo del huracán por las polémicas declaraciones que expresó Mateusz Klich, quien estuvo en el podcast “Foot Truck” y habló sobre el desastre que es jugar en el Inter Miami desde que llegó el astro argentino, además de revelar que el padre del rosarino es casi el dueño del club.

“No recomiendo Miami mientras Messi esté allí. Es un desastre; la gente se va, los entrenadores y los fisioterapeutas se van. Organizativamente, es pésimo. El padre de Messi prácticamente dirige el club. Todos hablan español y no se puede hacer nada sin su consentimiento. El club en sí está a 45-50 minutos de Miami”, comentó el futbolista polaco.

Klich estuvo en la Major League Soccer (MLS) durante dos años, del 2023 al 2025, y vistió la playera del D.C. United y el Atlanta United, pero este año decidió salir de la liga de Estados Unidos y regresar a su país natal con el KS Cracovia.

Mateusz Klich recomienda equipos de la MLS sobre el Inter Miami

Durante el mismo episodio de “Foot Truck”, Mateusz Klich recomendó a varios equipos por encima del Inter Miami, dejando en claro que tanto el equipo como la ciudad y la afición llegan a ser mejor que la del conjunto de ‘Las Garzas’.

“Recomendaría Nueva York. Red Bull tiene un estadio mejor ahora, pero el City también está construyendo un estadio espectacular. Hay clubes como el Columbus Crew y el Cincinnati, que tienen estadios excelentes y una base excelente, pero vivir allí es muy aburrido. Recomendaría Nashville, si tienen la opción de ir al Nashville SC. Es un lugar precioso. Portland y Seattle tienen ambiente, pero es el fin del mundo”, expresó el futbolista de 35 años.

Desde que el Inter Miami nació en la MLS, el conjunto de Florida solo ha levantado la Supporters’ Shield y la Leagues Cup, ambas con Lionel Messi al frente, pero nunca han podido ser campeones de su liga local.

Lionel Messi podría jugar contra México en 2026

Claudio Tapia, presidente de la Selección Argentina, reveló que en junio de 2026 tienen un partido amistoso confirmado con México, que se llevará a cabo 15 días antes del inicio de la Copa del Mundo.

En caso de que Lionel Messi sea convocado para el Mundial, podríamos ver al astro argentino jugar ante la Selección Mexicana. El compromiso entre el Tricolor y la Albiceleste será en Estados Unidos con sede por confirmar.

Cabe recalcar que, en caso de que esto ocurra, el equipo de Javier Aguirre jugaría ante la Portugal de Cristiano Ronaldo y la Argentina de Lionel Messi en poco menos de cuatro meses.

DCO