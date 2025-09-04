El VIDEO más triste de Lionel Messi en el mundo, entre lágrimas y con sus hijos dice adiós a Argentina

Lionel Messi está siendo el foco de atención en el partido entre Argentina y Venezuela, pues el astro argentino está disputando su último encuentro de las eliminatorias de la Conmebol con la albiceleste.

Al momento de salir a calentar en la cancha del Estadio Monumental, Messi inició su calentamiento y, al momento de ver a la gente corear su nombre y el recinto lleno, no pudo contener las lágrimas.

Todos los aficionados del mundo están atentos al último encuentro de Lionel Messi con su selección de cara a un Mundial, pues después de ser campeón del mundo y bicampeón de América, el astro argentino está poniéndole punto final a una etapa en su carrera.

TE RECOMENDAMOS: Fuera de Canchas La increíble razón por la que no darían alcohol en la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

Lionel Messi in tears, hearing the fans sing and chant his name 🥹



This might be this last 😭



pic.twitter.com/cQWVc7M6L5 — MC (@CrewsMat10) September 4, 2025

Lionel Messi sale a la cancha del Monumental de la mano de sus hijos

Lionel Messi está disputando su último encuentro de las eliminatorias mundialistas de la Conmebol con Argentina y el Estadio Monumental es una tremenda fiesta para despedir al jugador que los convirtió en campeones del mundo por tercera vez en su historia.

Al momento de saltar a la cancha junto a sus compañeros, el astro argentino salió de la mano de sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, quienes tenían una cara de pocos amigos, pues su padre está a 90 minutos de terminar una hermosa etapa con el equipo de Lionel Scaloni.

Todos los jugadores de Argentina tratarán de darle una victoria a su capitán en su último encuentro en las eliminatorias, pues quieren despedir al ídolo de toda una generación como se debe, en su casa, con su gente y con la mano en alto.