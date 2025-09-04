Futbol Internacional

El VIDEO más triste de Lionel Messi en el mundo, entre lágrimas y con sus hijos dice adiós a Argentina

Lionel Messi saltó al campo para su último partido en las eliminatorias de la Conmebol con sus tres hijos de la mano

Lionel Messi lloró en su último entrenamiento con Argentina.
Lionel Messi lloró en su último entrenamiento con Argentina. Foto: AP
Por:
Diego Chávez Ortiz

Lionel Messi está siendo el foco de atención en el partido entre Argentina y Venezuela, pues el astro argentino está disputando su último encuentro de las eliminatorias de la Conmebol con la albiceleste.

Al momento de salir a calentar en la cancha del Estadio Monumental, Messi inició su calentamiento y, al momento de ver a la gente corear su nombre y el recinto lleno, no pudo contener las lágrimas.

Todos los aficionados del mundo están atentos al último encuentro de Lionel Messi con su selección de cara a un Mundial, pues después de ser campeón del mundo y bicampeón de América, el astro argentino está poniéndole punto final a una etapa en su carrera.

Lionel Messi sale a la cancha del Monumental de la mano de sus hijos

Lionel Messi está disputando su último encuentro de las eliminatorias mundialistas de la Conmebol con Argentina y el Estadio Monumental es una tremenda fiesta para despedir al jugador que los convirtió en campeones del mundo por tercera vez en su historia.

Al momento de saltar a la cancha junto a sus compañeros, el astro argentino salió de la mano de sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, quienes tenían una cara de pocos amigos, pues su padre está a 90 minutos de terminar una hermosa etapa con el equipo de Lionel Scaloni.

Todos los jugadores de Argentina tratarán de darle una victoria a su capitán en su último encuentro en las eliminatorias, pues quieren despedir al ídolo de toda una generación como se debe, en su casa, con su gente y con la mano en alto.

Lionel Messi salió a la cancha de la mano de sus tres hijos.
Lionel Messi salió a la cancha de la mano de sus tres hijos. ı Foto: AP
