¿Armado para Messi? El VIDEO que demuestra que la Leagues Cup quería que ganara el Inter Miami

En redes sociales circula un polémico video en donde el trofeo de la Leagues Cup tenía la placa con el nombre del Inter Miami, esperando que el equipo de Lionel Messi ganara, aunque al final el Seattle Sounders terminó como el campeón de dicho certamen.

En redes se puede encontrar un video en donde, después del silbatazo final y con la victoria de Seattle confirmada, la organización del torneo estaba trabajando para grabar el nombre del vencedor en el trofeo, pero llamó la atención que la placa que estaba puesta era la del Inter Miami.

El video genera división de opiniones, pues muchos fans creen que la Leagues Cup estaba armada para que el Inter Miami de Lionel Messi saliera campeón y dejan ver este sentimiento con sus comentarios en el video.

🚨 El Nivel de Fracaso de esta derrota en la final de Messi es tan grande que increíblemente ya la League Cup tenia el parche preparado del Inter Miami

TORNEO HYPER MEGA ARMADO PARA LEO

Es que no se esconden estos bros!



TORNEO HYPER MEGA ARMADO PARA LEO



Es que no se esconden estos bros!pic.twitter.com/1Y8qLVKqwt — Arielipillo (@arielipillo) September 1, 2025

“El Nivel de Fracaso de esta derrota en la final de Messi es tan grande que increíblemente ya la League Cup tenía el parche preparado del Inter Miami. TORNEO HYPER MEGA ARMADO PARA LEO, es que no se esconden”, dice uno de los mensajes.

Una parte de la afición tiene la creencia que la FIFA tiene los torneos preparados para que Messi gane títulos, como muchos aseguran pasó en la Copa del Mundo Qatar 2022.

“Messi es un crack, de los más grandes de la historia, pero definitivamente estas cosas demuestran lo consentido y protegido que ha estado siempre”, dice otro de los mensaje.

Es normal que cuando se juega una final, se tengan la placas con los nombres de los dos equipos que la disputan, para estar preparados en caso de cualquier victoria, lo que llamó la atención de la gente fue que el nombre del Inter Miami era el que estaba preparado para ser grabado como el triunfador.

La semana pasada, toda la prensa publicaba que Cristiano perdió una final (en la que marcó y fue el mejor del partido)



Hoy, Messi perdió una final 3-0 dando pena y fallando a puerta vacía el gol del empate



La prensa calla pero aquí estoy yo para decirlo.pic.twitter.com/Li9wIh1gsM — CR7STIANISMO🇪🇸🇵🇹 (@Cr7stianismo_) September 1, 2025

Seattle vence al Inter Miami y Messi en la final

Osaze De Rosario anotó a los 26 minutos, y Seattle Sounders blanquearon a Lionel Messi y al Inter Miami 3-0 para ganar la Leagues Cup.

De Rosario cabeceó un centro de Alex Roldan hacia la esquina inferior izquierda de la red para su cuarto gol en el torneo. Roldan anotó de penal a los 84 minutos, y Paul Rothrock encontró la red a los 89.

Al ganar el torneo anual que presenta clubes de la Major League Soccer y la Liga MX, Sounders obtuvieron un pase directo a los octavos de final en la próxima Concachampions.

Seattle también se convirtió en el único equipo de la MLS en haber ganado los cinco trofeos anuales disponibles para los clubes en la liga, habiendo ya reclamado la MLS Cup, la Concachampions, la U.S. Open Cup y el Supporters’ Shield.

