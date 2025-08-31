Jugadores del Seattle Sounders e Inter Miami casi llegan a los golpes al final del partido de Leagues Cup (VIDEO)

El Seattle Sounders resultó campeón de la edición 2025 de la Leagues Cup, pero fue algo que no le pareció tanto a los jugadores del Inter Miami, pues cuando se escuchó el silbatazo final, los protagonistas casi llegan a los golpes en el campo de juego.

El conato de bronca inició con algunos empujones y gritos entre los futbolistas y el cuerpo técnico, pero lamentablemente esto fue escalando hasta llegar a ver algunos golpes y algunos jugadores terminaron tirados en el césped por el tremendo agarrón que se dieron.

La terrible pelea duró varios segundos en la cancha del Lumen Field, hasta que el entrenador del Seattle Sounders, Brian Schmetzer, se metió entre ellos para separarlos. Los ánimos se calmaron un poco entre los futbolistas, pero algunos siguieron haciéndose de palabras y continuaban manoteándose.

Huge brawl breaks out in the final minutes of the Sounders and Inter Miami Leagues Cup Final! Messi avoids conflict but his teammates go to blows with nearly the entire Seattle team and staff. Sounders win 3-0 as the match is called. pic.twitter.com/E1K3HqSLTV — Arielle Orsuto (@ArielleOrsuto) September 1, 2025

Luis Suárez le escupe en la cara al auxiliar técnico del Seattle Sounders

Durante el conato de bronca al final del partido por el título de la Leagues Cup, Luis Suárez se hizo de palabras con el auxiliar técnico del Seattle Sounders y, antes de terminar su pleito, terminó escupiéndole en la cara al señor.

En el video que circula en redes sociales se puede ver cómo el uruguayo comienza a pelear con el miembro del staff del conjunto estadounidense, mientras la persona lo ignora, pero fue tanta la impotencia del delantero centroamericano que culminó escupiendo en el rostro del auxiliar de Brian Thomas Schmetzer.

La afición comenzó a mostrar su descontento en redes sociales con Luis Suárez por la terrible acción que hizo al final del partido entre el Seattle Sounders y el Inter Miami, además de la pelea que se presentó entre los jugadores de ambas escuadras.

Luis Suárez picking up a fight with an old man after losing the Leagues Cup final. 💀pic.twitter.com/GyvP8spdRP — Football Xtra™ (@FootballXtra0) September 1, 2025

Seattle Sounders vence al Inter Miami en la final de la Leagues Cup

Después de la fase de liga, los cuartos de final y las semifinales, solo quedaron dos equipos, el Seattle Sounders y el Inter Miami, clubes que disputaron la gran final del torneo binacional entre 18 equipos de la Liga MX y 18 de la MLS.

La tercera edición del certamen dejó como resultado a un nuevo campeón de la competencia, el conjunto de Seattle, que se une al Inter Miami y al Columbus Crew como los tres conjuntos campeones de la Leagues Cup.

Cabe recalcar que tanto los campeones como los subcampeones del torneo aseguraron su lugar en la siguiente edición de la Concacaf Champions Cup, que se disputará a inicios de 2026.

DCO