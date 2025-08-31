Luis Suárez se vuelve loco al final del partido y le escupe en la cara a un miembro del Seattle Sounders (VIDEO)

Luis Suárez perdió la cabeza cuando el árbitro dio el silbatazo final en el partido por el título de la Leagues Cup. El delantero uruguayo se hizo de palabras con el auxiliar técnico del Seattle Sounders y terminó escupiéndole en la cara.

En el video se puede observar cómo Suárez comienza a gritarle a esta persona; mientras él no le hace caso al ariete centroamericano, Óscar Ustari llegó para calmar los ánimos de su compañero, pero eso no impidió que le escupiera en el rostro.

La persona del staff de Seattle intentó quitarse para que no le cayera el escupitajo de Luis Suárez, pero no lo consiguió. Después de eso, el delantero uruguayo se retiró de ahí, pero seguramente le caerá alguna sanción por parte de la MLS por su reprobable acción.

Luis Suárez ESCUPIENDO a uno de los auxiliares de Seattle tras perder la final de Leagues Cup.



Luis Suárez suma otra acción reprobable a su repertorio

Luis Suárez fue uno de los mejores delanteros en su paso por el viejo continente, pero algunas de sus acciones dentro del campo no han sido las mejores para un futbolista de su talla, que vistió la camiseta de equipos como el Barcelona y el Liverpool.

La primera terrible acción que realizó el uruguayo fue en la Copa del Mundo de Brasil 2014, cuando mordió a Giorgio Chiellini en el hombro y recibió una fuerte sanción por la FIFA. Cuando ya jugaba en el Inter Miami, Suárez protagonizó un reprobable momento cuando se equivocó y terminó mordiendo a Jordi Alba.

La última terrible agresión por parte de Luis Suárez fue en esta final, escupiéndole en la cara al miembro del staff del Seattle Sounders, una imagen que le está dando la vuelta al mundo por ser un delantero de talla mundial.