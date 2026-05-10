¿Cuántos títulos tiene el Barcelona tras su coronación en LaLiga 2025-2026?

Con su coronación en LaLiga 2025-2026, el Barcelona llegó a 104 títulos en toda su historia, incluyendo competencias locales e internacionales, y en el caso de ligas significó la número 29 para el club fundado el 29 de noviembre de 1899.

A nivel local, los blaugranas solamente han ganado más trofeos en la Copa del Rey que en LaLiga, pues en el certamen copero acumulan 32 estrellas. En la Supercopa de España también presumen varios títulos, con 16 en total.

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No es solo una Liga.

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A nivel internacional, el Barcelona tiene 22 trofeos, destacando cinco Champions League y cinco Supercopas de la UEFA.

Todos los títulos del Barcelona

A nivel local

32 Copas del Rey

29 Ligas

16 Supercopas de España

3 Copas Eva Duarte

2 Copas de la Liga de España

A nivel internacional

5 Champions League

5 Supercopas de la UEFA

4 Recopas de Europa

3 Mundiales de Clubes

3 Copas de Ferias

2 Copas Latinas

¿Cuántos títulos lleva el Barcelona en el 2026?

El Barcelona ha ganado dos trofeos en lo que va del 2026, los correspondientes a la Supercopa de España y a LaLiga.

Los dirigidos por Hansi Flick derrotaron al Real Madrid en la final de la Supercopa de España a inicios de año, mientras que el título de LaLiga 2025-2026 lo ganaron después de imponerse a los merengues en el clásico de la segunda vuelta de la temporada.

El Atlético de Madrid ha sido el verdugo del Barcelona en lo que va del 2026, pues los colchoneros eliminaron a los catalanes de la Copa del Rey y de la Champions League en semifinales y cuartos de final, de manera respectiva.

Sin embargo, el cuadro rojiblanco no se coronó en ninguna de las dos competencias en las que eliminó a los culés, pues perdió la final de la Copa del Rey contra la Real Sociedad, mientras que en la Champions League sucumbió a manos del Arsenal en semifinales.

EVG