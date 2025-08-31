Futbol Internacional

Seattle Sounders doblega al Inter Miami de Messi para ser los nuevos campeones de la Leagues Cup

El Seattle Sounders arruinó los planes del Inter Miami de conseguir se segunda Leagues Cup y ellos son los nuevos reyes del torneo binacional

Seattle Sounders es el nuevo campeón de la Leagues Cup. Foto: AP
Por:
Diego Chávez Ortiz

La tercera edición de la Leagues Cup llegó a su fin y dejó como resultado a un nuevo campeón de la competencia. El Seattle Sounders logró doblegar al Inter Miami de Lionel Messi por un marcador de 3-0 para levantar el título en su casa.

El partido entre las dos instituciones de la Major League Soccer (MLS) fue muy entretenido para los aficionados, con oportunidades para ambos bandos y jugadas de fantasía por parte de los exjugadores del Barcelona.

El marcador se abrió al minuto 26 de tiempo corrido, cuando Alex Roldán condujo el balón por la banda derecha, llegó a línea de fondo y mandó un centro al corazón del área rival para que Osaze De Rosario mandara el balón al fondo de la red de Camilo Vargas.

