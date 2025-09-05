Lionel Messi lo sentencia y para la tristeza de sus aficionados no jugará otro Mundial (VIDEO)

Lionel Messi está dentro de los cinco mejores jugadores en la historia del futbol mundial y este jueves 4 de septiembre será recordado como el día en el que el astro argentino disputó su último encuentro de eliminatorias mundialistas con Argentina.

Al final del encuentro ante Venezuela, Messi atendió a los medios de comunicación y dejó en claro que es imposible que pueda jugar el Mundial 2030, el cual se celebrará en España, Portugal y Marruecos, y un partido de conmemoración por el centenario de la primera Copa del Mundo en Uruguay, Argentina y Paraguay.

“Bueno, lo mismo que dije en su momento, no creo que juegue el otro Mundial (2030) por edad, lo más lógico. Pero bueno, ya estamos ahí, estoy ilusionado, con ganas, pero, como dije, siempre voy día a día y partido tras partido. Este año tuvimos muchísimos partidos, mucha seguidilla, uno tras otro; ahora vengo de estar parado unos días y volvimos”, expresó Lionel Messi.

Leo🇦🇷🗣️: Lo mismo q dije en su momento, no CREO Q JUEGUE el otro mundial (2030), por edad lo mas lógico es q no llegue, estoy ilusionado con ganas, voy dia a dia y part tras part.... PERO LO Q SI ESTÁ CLARO es q hoy ERA el ultimo por los pts acá !pic.twitter.com/bjVSYn14JK — KING MESSI 10 (@messi10_rey) September 5, 2025

Lionel Messi anota doblete en el partido ante Venezuela

Lionel Messi vivió una completa fiesta en el Estadio Monumental, pues acompañado de su familia, amigos y toda una afición que lo ha visto jugar desde sus inicios en el Barcelona, puso punto final a una etapa con Argentina.

En su último partido de eliminatorias mundialistas con la Albiceleste, el astro argentino consiguió anotar un doblete para que su despedida fuera aún mejor en el encuentro ante la Vinotinto.

El primer tanto cayó al minuto 39 de tiempo corrido y fue con el que el equipo de Lionel Scaloni abrió el marcador, mientras que la segunda anotación llegó al 76′ de juego y fue el gol con el que Argentina puso el último clavo en el ataúd de los venezolanos.

LIONEL MESSI GOAL! 🐐✨🇦🇷pic.twitter.com/s27nb6z5lC — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) September 5, 2025

Con ustedes, el último gol oficial de Lionel Messi en la República Argentina 🇦🇷pic.twitter.com/G1D3W3bTdE — Pablo Giralt (@giraltpablo) September 5, 2025

Lionel Messi, el jugador más laureado en la historia del futbol mundial

Lionel Messi ha conseguido varios trofeos a lo largo de su carrera; durante su paso por el Barcelona, Paris Saint-Germain e Inter Miami, el astro argentino ha levantado 46 trofeos para su vitrina personal.

Dentro de todos sus logros entran una Copa del Mundo, dos Copas América, cuatro Champions League, diez Ligas de España, dos Ligas de Francia, tres Supercopas de Europa, tres Mundiales de Clubes, siete Copas del Rey, ocho Supercopas de España, 1 Supporter’s Shield, una Leagues Cup, Campeón del Mundo Sub-20, una Finalissima, una Supercopa de Francia y una medalla de oro olímpica.

El siguiente año, todo indica que disputará su último Mundial con Argentina y junto a sus compañeros estará en busca de levantar su segunda Copa del Mundo.

DCO