Omar “Espartaco” Botello es nuevo campeón de peso gallo de Budo Sento Championship al vencer a Antonio “Malilla” Rodríguez

El Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera fue testigo de la cartelera de Budo Sento Championship 31, en donde en la pelea estelar Omar “Espartaco” Botello se convirtió en el nuevo campeón de peso gallo de la promotora al vencer por decisión unánime a Antonio “Malilla” Rodríguez.

En una batalla que se alargó hasta la tarjeta de los jueces, que vieron ganar a Omar Botello, quien regresó a Budo por la puerta grande y se llevó el título de peso gallo con una gran exhibición de su pulido boxeo, sumado a sus habilidades de lucha.

“Espartaco” brilla en Budo Sento Championship 31

El “Espartaco” tuvo que exigirse al máximo pues su rival, el “Malilla” Rodriguez es un peleador conocido por ser resistente, por entregarse en la jaula y por buscar la victoria, algo que no fue la excepción en Budo Sento Championship 31, aunque lamentablemente para su causa la victoria cayó en la esquina contraria.

Ambos gladiadores se brindaron en cuerpo y alma a la afición que se dio cita en el Juan de la Barrera. Fue una auténtica guerra que se extendió lo más posible y al finalizar, el rostro de ambos competidores tenía las heridas de la intensa batalla.

Omar Botello terminó con un corte en la ceja derecha, que demuestra que Antonio Rodríguez es un rival peligroso, pues aunque el tapatío utilizó sus piernas para salir en ángulo y no estar en la distancia de su contrincante, el “Malilla” fue capaz de atraparlo con unos buenos golpes.

“Espartaco” en una racha triunfadora

Pero el “Espartaco” no se quedó atrás, trabajó su jab para entrar con combinaciones largas y su poder de puño quedó demostrado cuando se vio el daño en la cara de Rodríguez, quien estaba más lastimado cuando se decretó el resultado.

Ahora, de acuerdo con tapology, el récord de Omar “Espartaco” Botello es de 8-1, además que está en una racha de seis victorias al hilo y su único descalabro fue ante Alfredo Larios en 2022, con lo que el nacido en Guadalajara ya tiene tres años invicto.

Por su parte, Antonio “Malilla” Rodríguez suma una nueva derrota a su foja que, según tapology, queda con 11-6, aunque desde 2019 no encadena victorias al hilo y en sus últimas 10 peleas tuvo 5-5.

La cartelera de MMA profesional de Budo Sento Championship, además de la pelea por el título de peso gallo, tuvo combates espectaculares y polémicos, como la victoria por decisión de Luis “Power” Solórzano, quien se impuso por decisión unánime a Matías “El Papá de los Helados” Molero, quien recibió un golpe en el rostro por parte de su rival fuera de tiempo.

