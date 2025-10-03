Juan Manuel Márquez explota contra Canelo Álvarez y propone a sus herederos en el boxeo mexicano

El excampeón del mundo Juan Manuel Márquez, leyenda del boxeo mexicano, piensa que la era de Saúl Álvarez ya terminó, luego de la derrota del tapatío ante Terence Crawford, por lo que el Dinamita lanzó un par de nombres que pueden tomar el lugar del Canelo como los nuevos rostros del deporte nacional.

Para el Dinamita Márquez hay dos peleadores que pueden tomar el sitio del Canelo como los nuevos ídolos del boxeo mexicano, ambos campeones del mundo y dos estrellas en ascenso, como lo son Rafael “Divino” Espinoza y Christian “Chispa” Medina.

Canelo Álvarez en su pelea ante Terence Crawford ı Foto: Especial

Juan Manuel Márquez y sus apuestas por el boxeo mexicano

“Ahí está, por ejemplo un nuevo campeón, el Chispa Medina. Está Rafael “Divino” Espinoza, que para mí tiene con qué ser la cara del boxeo, tiene buenos rivales en la división de peso pluma y si brinca a superpluma”, comentó Juan Manuel Márquez.

Para el Dinamita Márquez hay más nombres como los de Emanuel “Vaquero” Navarrete y el de Isaac “Pitbull” Cruz, pero lo que el exboxeador quiere es que regresen las peleas que enamoran a los aficionados, las guerras y los grandes rivales.

“El boxeo se extraña ese tipo de guerras, los rivales, el nivel de oposición, se extrañan porque hace falta ver las peleas y está por regresar, es cuestión de tiempo para que las volvamos a ver, como el Divino ganándole a Robeisy Ramírez, lo del Chispa Medina ganando a un campeón den Japón, el Vaquero, el Pitbull”, explicó.

🥊🇲🇽 Fin de semana de contrastes para el boxeo mexicano: mientras Canelo Álvarez perdió ante Terence Crawford en Las Vegas, Christian “Chispa” Medina brilló en Japón al noquear al favorito Yoshiki Takei en el cuarto asalto y coronarse campeón gallo OMB. #BoxeoMexicano… pic.twitter.com/Or34l7pOjD — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 14, 2025

Dinamita Márquez destaca rival del Canelo

Además, Juan Manuel Márquez, quien es uno de los grandes críticos de la carrera del Canelo, asegura que el peleador de Guadalajara tomó una pelea ante un gran rival como lo es Crawford, pero que al excampeón de peso supermediano le esperan grandes cosas.

“Lo del Canelo vamos a esperar qué dice su equipo de trabajo, peleó con un gran peleador y el resultado no le jugó positivamente, pero vienen buenas cosas para él también”, comentó.

Ante Terence Crawford, el peleador mexicano perdió sus cuatro cinturones de las 168 libras y su estatus como rey indiscutido, además que se lesionó el codo y estará en cirugía, con lo que su regreso a los encordados será, según reportes, a mediados de 2026.

