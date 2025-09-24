Campeón mundial reta al Canelo Álvarez con una innegociable condición para el mexicano (VIDEO)

Un campeón mundial retó a una pelea al 'Canelo' Álvarez tras la derrota del mexicano contra Terence Crawford.

David Benavidez, actual campeón mundial de peso semipesado del Consejo Mundial de Boxeo, insistió de nueva cuenta en una pelea contra Saúl ‘Canelo’ Álvarez, pero le puso la innegociable condición al mexicano de que suba de categoría, pues dejó en claro que él no bajará a las 168 libras.

“No iba a bajar a 168, pero ahora, si ‘Canelo’ quiere subir, yo tengo el título mundial del CMB en 175 libras y después de vencer a Bivol tendré todos los títulos y cuando eso pase seré yo el que tenga el poder”, aseguró al respecto “El Bandera Roja” en entrevista con Inside The Ring.

David Benavidez says he'll be interested in a fight with Canelo Alvarez after he becomes the undisputed light-heavyweight champ 👀#InsideTheRing is LIVE NOW exclusively on DAZN 📺 pic.twitter.com/F6gUXOaco6 — InsideRingShow (@InsideRingShow) September 22, 2025

El reto y el mensaje de David Benavidez llega poco tiempo después de que el ‘Canelo’ Álvarez fue derrotado por el estadounidense Terence Crawford, derrota con la que el tapatío perdió sus cinturones de la AMB, OMB, CMB y FIB.

David Benavidez vuelve a la carga para una pelea contra el Canelo Álvarez

David Benavidez fue elevado como campeón absoluto de los semipesados por el CMB después de que el ruso Dmitry Bivol renunció a un combate. Por ese motivo, el Mounstro Mexicano se siente en posición de ponerle condiciones al ‘Canelo’ Álvarez.

“‘Canelo’ dijo que solo pelea por grandeza, que pelea por títulos. Bueno, déjame recoger todos los títulos y volver a la mesa para hablar”, sentenció al respecto ”El Bandera Roja".

David Benavidez es consciente de que una pelea contra el ‘Canelo’ Álvarez es fundamental en su carrera para terminar de consolidarse como una estrella actual del boxeo mundial.

Canelo Álvarez pierde posiciones en ranking de The Ring

La caída a manos de Terence Crawford también derivó en que el ‘Canelo’ Álvarez descendiera posiciones en el ranking de boxeadores libra por libra de The Ring, mismo en el que ahora aparece en el décimo sitio.

El listado ahora es liderado precisamente por el verdugo del pugilista tapatío, quien con su victoria sobre el mexicano amplió su récord invicto a 42-0 desde su debut profesional el 14 de marzo del 2008.

Arriba del ‘Canelo’ Álvarez también aparecen en el ranking de The Ring pugilistas de la talla de Artur Beterbiev, Shakur Stevenson, el propio David Benavidez y el ruso Dmitry Bivol, quien derrotó al jalisciense en mayo del 2022.

EVG