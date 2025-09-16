Terence Crawford llena de elogios al Canelo Álvarez; sus palabras conmovieron a todos los amantes del boxeo

Terence Crawford le regresó al Canelo Álvarez los cinturones que ganó en Las Vegas, un gesto que le dio la vuelta al mundo porque quedó grabado en video, ya que el momento se dio justo cuando el mexicano estaba atendiendo a los medios de comunicación tras caer ante el estadounidense.

Hubo muchas teorías sobre el por qué Crawford le regresó los cinturones al Canelo y la realidad es que es una practica muy común en el boxeo, que cuando un peleador gana un combate de título mundial, la faja se le regresa al excampeón, pues los cinturones están personalizados.

“¿Por qué le devolví sus cinturones al Canelo? Porque esos son sus títulos. Tengo un enorme respeto por el Canelo como peleador y como ser humano. No quería que fuera mi equipo quien se los devolviera. Preferí hacerlo yo personalmente, para demostrarle ese respeto cara a cara. Lo admiro”, comentó Crawford.

Crawford recibirá nuevos cinturones

Como explica Bud Crawford, le dio los cinturones al Canelo porque son suyos. Generalmente algún miembro del equipo es el que regresa las fajas, pero Terence al tener respeto y admiración por el mexicano, decidió ir personalmente a darle sus coronas.

Los cinturones del Canelo Álvarez están personalizados y se los puede llevar, aunque ya no tienen validez oficial. Por su parte. Terence Crawford va a recibir pronto sus cinturones de campeón mundial de las 168 libras.

El CMB, OMB, AMB y FIB le entregarán a Crawford su propia faja de campeón de peso supermedio, que es la tercera categoría de peso en donde el orgullo de Omaha, Nebraska, es campeón absoluto, luego de peso ligero y welter, en donde se convirtió en uno de los mejores del mundo.

Canelo Álvarez lanza mensaje tras perder con Terence Crawford

Luego de perder todos sus campeonatos de las 168 libras a manos del estadounidense Terence Crawford, el boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez reapareció y dejó un mensaje en sus redes sociales, reflexionando un poco sobre lo que pasó en el Allegiant Stadium en Las Vegas.

“Me siento muy orgulloso de todo lo que he conseguido hasta ahora; siempre se quiere ganar, pero acepto esta derrota con humildad y aprendizaje”, escribió en sus redes el boxeador tapatío, quien sumó su tercera derrota en su carrera profesional a manos de Crawford.

“Estoy muy agradecido con mi equipo por todos los sacrificios que hemos hecho juntos en todos estos años”, sigue el mensaje del Canelo, quien se tomó el tiempo para agradecerle a su equipo, encabezado por su entrenador Eddy Reynoso, quien ha estado a su lado desde que empezó a boxear.

