Floyd Mayweather gana una brutal millonada gracias a la derrota del Canelo Álvarez y lo presume ante el mundo

La pelea de Saúl Canelo Álvarez ante Terence Crawford movió millones de dólares en apuestas y la leyenda del boxeo Floyd Mayweather fue una de las personas que se jugó dinero, pero le salió bien, ya que apostó en contra del mexicano y se llevó una gran cantidad de dinero.

El Money Mayweather reveló que apostó 50 mil dólares en que Crawford vencía al Canelo y terminó ganando 124 mil dólares, lo que representa una ganancia de 74 mil dólares. El excampeón mundial obtuvo un beneficio de más del doble del dinero que inicialmente metió en la apuesta.

No es la primera vez que Floyd Mayweather presume sus jugadas, pues se sabe que le gusta apostar grandes cantidades en deportes. A lo largo de los últimos años el exboxeador ha compartido en redes sociales varias de sus apuestas, con montos de dinero que son poco para la leyenda.

Mayweather, al igual que muchos expertos y boxeadores, apostó en favor de Terence Crawford para ganar el campeonato de peso mundial indiscutido de peso supermedio, que estaba en poder de Saúl Álvarez, quien suma su tercera derrota profesional.

Al final, el Bud Crawford fue mejor peleador que el Canelo en todas las formas posibles y se vio en las tarjetas, aunque estas fueron 116-112 y un doble 115-113, dejando a algunos aficionados no tan satisfechos, porque fácilmente pudo ser 117-111.

Canelo Álvarez y su doloroso mensaje tras perder

El mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez aseguró que una derrota no lo define inmediatamente después de caer a manos del estadounidense Terence Crawford por decisión unánime en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada.

“Una derrota no me define, al estar aquí yo ya gané. Entrené muy bien todo mi respeto para Crawford“, aseguró el tapatío arriba del ring del estadio de los Raiders de la NFL, donde reconoció la superioridad de Bud.

“Me siento grande y fuerte, él fue un gran peleador y le doy el crédito, pero me siento bien y fuerte”, resaltó elCanelo Álvarez después de sufrir su primera derrota en tres años frente a un Terence Crawford que sigue sin conocer la derrota.

A pesar del dolor que le dejó la derrota ante Terence Crawford, Canelo Álvarez le mandó un mensaje de agradecimiento a todo el público mexicano que pelea a pelea le muestra su incondicional apoyo. “Me sentí listo. Quiero darle las gracias a toda la gente que vino aquí a apoyarme, como siempre, muchísimas gracias”, señaló el pugilista tapatío.

