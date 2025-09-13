Canelo Álvarez impacta con su brutal entrada al ring para enfrentar a Terence Crawford (VIDEO)

La pela más esperada del año encendió las emociones de los aficionados en el Allegiant Stadium de Las Vegas, y que están siguiendo la pelea en todas partes del mundo, con la impresionante entrada del peleador mexicano Saúl Canelo Álvarez, quien se mide ante el estadounidense Terence Crawford.

El tapatío, acompañado por su equipo, encabezado por su entrenador y amigo de toda la vida, Eddy Reynoso, caminó con paso firme al ring ubicado en el centro de la cancha del estadio de los Raiders.

Durante el trayecto se acompañó al mexicano con juego de luces, así como un tradicional mariachi, que tocó “México Lindo y Querido”, haciendo al camino del Canelo Álvarez al ring mucho más especial.

Además de las luces, hubo música y efectos especiales, aunque ahora la caminata al ring no fue igual que en años pasados, pues fue más al estilo de la UFC, que justo este mismo día, pero unas horas antes, celebró Noche UFC, en donde Diego Lopes venció de manera escalofriante a Jean Silva.

Salida de Terence Crawford para medirse al Canelo Álvarez

Antes de la caminata al ring de Crawford, un grupo tipo mariachi tocó la Canción del mariachi, que es muy popular en el mundo de los deportes de contacto por ser el tema que se ha vuelto insignia del campeón de peso ligero de UFC, Ilia Topuria.

La Canción del mariachi sale en la película de Pistolero, con Antonio Banderas como protagonistas, y Crawford salió en sus manos con un estuche de guitarra, como el personaje de Banderas en esa cinta.

Canelo vs Crawford, un combate esperado por los aficionados

La pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford es una de las más esperadas por los aficionados del boxeo, pues son dos de los peleadores más importantes de los últimos años, siendo campeones en sus divisiones y con un paso dominante.

El Canelo llega como campeón mundial indiscutido de peso supermedio, pero su rival no se queda atrás, pues ha sido campeón absoluto en dos categorías; en peso superligero y wélter, siendo uno de los pocos en ser poseedor de los títulos en dos categorías en la era de los cuatro cinturones.

Canelo Álvarez y un sueldo millonario ante Terence Crawford

De acuerdo con información de medios especializados, el Canelo Álvarez firmó un contrato multi peleas con el jeque árabe Turki Al-Sheikh, con una bolsa total, según estimaciones, de más de 400 millones de dólares por cuatro o cinco combates, lo que significa que por pelea el pago sería de 80 y 100 millones de dólares.

Sin embargo, una de las conferencias previas al combate de voz del propio Turki Al-Sheikh se dijo que el contrato que tiene con el Canelo es superior a los 100 millones de dólares, al menos para enfrentar a Crawford. “No, te equivocaste de número. El contrato entre nosotros y Canelo es más que eso”.

Con esto en mente y con que no hay cifras oficiales del contrato, Saúl Canelo Álvarez estaría ganando probablemente 150 millones de dólares por pelear este sábado ante Terence Crawford en Las Vegas.

