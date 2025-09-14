¿Cuándo y contra quién es la próxima pelea del Canelo Álvarez?

El Canelo Álvarez registró la tercera derrota de su carrera al caer ante Terence Crawford.

Los fans de Saúl ‘Canelo’ Álvarez están expectantes por saber cuándo y contra quién será la próxima pelea del tapatío después de su caída de este 13 de septiembre a manos del estadounidense Terence Crawford en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

El ’Canelo’ no ha revelado hasta el momento ante qué pugilista medirá fuerzas ni cuándo volverá a subirse al ring luego de su combate contra Bud en el estadio de los Raiders de la NFL.

Canelo Alvarez is respectful in defeat as he gives credit to Terence Crawford 👏#CaneloCrawford on Netflix l #RiyadhSeasonCard | @RiyadhSeason 🥊 pic.twitter.com/I22U2pUJTf — Ring Magazine (@ringmagazine) September 14, 2025

Los aficionados están deseosos por saber cuándo se subirá de nueva cuenta al ring el Canelo Álvarez, quien con su combate ante Terence Crawford llegó a 68 pleitos desde su debut profesional.

Canelo volvería al ring en mayo del 2026

A pesar de que todavía no hay nada oficial, todo apunta a que el ’Canelo’ Álvarez se suba de nuevo al ring en mayo del 2026.

A lo largo de su carrera, el tapatío tiene una pelea en el quinto mes del año, lo cual hace pensar que será ese el mes en el que volverá a pelear. Sin embargo, todavía no hay un nombre confirmado como el próximo contrincante del jalisciense.

The Ring’s AI fourth judge scored Canelo Alvarez vs Terence Crawford a 114-114 draw 📝#CaneloCrawford on Netflix l #RiyadhSeasonCard | Riyadh Season 🥊 pic.twitter.com/vxJxcMbBDS — Ring Magazine (@ringmagazine) September 14, 2025

Posibles próximos rivales del Canelo Álvarez

Frank Warren, promotor de boxeo, adelantó que es muy factible que el siguiente rival del Canelo Álvarez después de su pleito contra Terence Crawford sea el británico Hamzah Sheeraz.

“Todo depende de lo que ocurra el sábado. Si Canelo sale adelante, creo que concretaremos esa pelea. Veamos qué pasa este fin de semana y partamos de ahí”, comentó Frank Warren en charla con The Ring, antes del combate entre Canelo y Crawford en Las Vegas.

Hamzah Sheeraz noqueó al puertorriqueño Edgar Berlanga en su combate más reciente, victoria con la que se consolidó como el retador mandatario del peso supermediano del CMB.

Sin embargo, el promotor Frank Warren hizo estas declaraciones pensando en una hipotética victoria del Canelo Álvarez, lo cual no ocurrió, por lo que su rival podría no ser el pugilista británico de 26 años.

