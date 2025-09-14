La misteriosa llamada que hizo cambiar una apuesta millonaria del Canelo a Crawford; ¿pelea arreglada?

Luego que Terence Crawford ganó el título mundial indiscutido de las 168 libras ante el Canelo Álvarez, en redes sociales empezaron a circular videos de todo tipo, uno de ellos de un famoso influencer que apostó un millón de dólares a favor del mexicano, pero de último momento cambió su apuesta.

En un video que circula en redes sociales, el influencer Adin Ross recibe una llamada, mientras estaba en stream en vivo en Kick. “Tengo que tomar esta llamada”, dice el streamer y después, tras finalizar su llamada comenta: “Definitivamente vamos a cambiar nuestra apuesta. Vamos con Crawford. Chat, No puedo decir nada, pero recibí una de esas llamadas”.

Adin Ross got a call from a HIGH-UP individual mid stream telling him to switch his $1,000,000 bet from Canelo to Terence Crawford 😳✡️



“I can’t say anything, but I got one of those calls” pic.twitter.com/7aZzePaNcy — AdinUpdate (@AdinUpdate) September 14, 2025

Según los videos que recorren las redes sociales, la apuesta de Ross habría sido de 1,000,000 (un millón) de dólares, en favor del Canelo Álvarez, pero después de la misteriosa llamada tomó la decisión de poner el dinero en la victoria de Terence Crawford, quien terminó ganando en puntos al finaliza los 12 rounds, con lo que ganó su apuesta.

Fan creen que pelea Canelo vs Crawford fue arreglada

Este clip sacado del stream de Adin Ross se ha vuelto popular, pues ya empezaron muchas teorías que señalan que la pelea entre Canelo y Crawford fue arreglada y que la persona que le marcó al creador de contenido tenía información privilegiada sobre el resultado final.

“Está 100% manipulado para que los elegidos estafen a los no elegidos”, “¿A Canelo le pagaron por perder la pelea?”, “Imagínate arriesgar el dinero de tu alquiler mientras a estos tipos literalmente les entregan el resultado”, fueron algunos mensajes en redes sociales.

Durante años los aficionados han comentado que las peleas del Canelo han estado arregladas, pues “compra a sus rivales” y el video de Ross abona a esta conversación.

Canelo suma su tercera derrota profesional

Al final el Canelo perdió todos sus campeonatos en las 168 libras y sumó su tercera derrota profesional. La primera fue en 2013 ante Floyd Mayweather y la segunda ante el ruso Dmitry Bivol en 2022. Todos sus descalabros han sido por decisión unánime.

“Me siento bien. Primero que nada gracias a la gente que vino a apoyarme como siempre y decirles que una derrota no me define, al estar aquí yo ya gané, porque tengo a mi familia, en lo profesional hice muchas cosas, todo mi respeto para Crawford, aquí estoy para tomar riesgos, a ponerme a prueba y aquí seguiré”, dijo Canelo Álvarez en la entrevista en el ring.

