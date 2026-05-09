La Selección Mexicana romperá la concentración el fin de semana de la liguilla por increíble que parezca

La Selección Mexicana comenzó su concentración en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) el pasado miércoles 6 de mayo, tras una polémica que se vivió por el regreso de Alexis Vega y Jesús Gallardo a los entrenamientos con Toluca, pero tras cuatro días de entrenamientos, los jugadores podrán salir este fin de semana que se juega la vuelta de la liguilla.

Según varios reportes, la directiva del Tricolor le dará permiso a los jugadores para ausentarse este domingo del CAR para pasar el 10 de mayo, el Día de las Madres, en casa, y todos volverán a la concentración de cara al Mundial 2026 el lunes 11 de mayo.

Este miércoles por la noche inició la concentración de la Selección Nacional de México de cara a la Copa del Mundo 2026 🤝.#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/C5chns8vfF — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 7, 2026

Memo Ochoa será el primer futbolista que viene de Europa en reportar en el CAR

Los futbolistas mexicanos que militan en Europa y serán convocados por Javier Aguirre se irán incorporando a la concentración conforme terminen su participación con su respectivo equipo, pero uno que ya está aquí en México es Memo Ochoa.

El guardameta mexicano tuvo un evento con una marca el pasado viernes y este lunes 11 de mayo reportará en el Centro de Alto Rendimiento para iniciar su preparación de cara al Mundial 2026, pues necesita ganarse el puesto en el once titular del ‘Vasco’ Aguirre para estar el próximo 11 de junio ante Sudáfrica.

Será a finales de mayo cuando jugadores como Johan Vázquez, Raúl Jiménez o Álvaro Fidalgo arriben a la Ciudad de México para incorporarse a la concentración, ya que su actividad en Europa continúa hasta que sea la última jornada de su liga local.

DCO