“Una derrota no me define”, asegura el Canelo Álvarez tras su doloroso tropiezo ante Terence Crawford

El Canelo Álvarez sacó el pecho después de su derrota a manos de Terence Crawford.

El mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez aseguró que una derrota no lo define inmediatamente después de caer a manos del estadounidense Terence Crawford por decisión unánime en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada.

“Una derrota no me define, al estar aquí yo ya gané. Entrené muy bien todo mi respeto para Crawford“, aseguró el tapatío arriba del ring del estadio de los Raiders de la NFL, donde reconoció la superioridad de Bud.

“Me siento grande y fuerte, él fue un gran peleador y le doy el crédito, pero me siento ben y fuerte”, resaltó el Canelo Álvarez después de sufrir su primera derrota en tres años frente a un Terence Crawford que sigue sin conocer la derrota.

Canelo Álvarez agradece el apoyo de la afición

A pesar del dolor que le dejó la derrota ante Terence Crawford, Canelo Álvarez le mandó un mensaje de agradecimiento a todo el público mexicano que pelea a pelea le muestra su incondicional apoyo.

“Me sentí listo. Quiero darle las gracias a toda la gente que vino aquí a apoyarme, como siempre, muchísimas gracias”, señaló el pugilista tapatío.

Envalentonado, el Canelo aseveró que siempre está con la disposición de tomar riesgos y no dejará de hacerlo pese al tropiezo contra Terence Crawford en el Allegiant Stadium.

“Hice lo que tenía que hacer y al final de cuentas, a responder tu pregunta, aquí estoy para tomar riesgos. Vine a la vida a tomar riesgos, a ponerme a prueba y aquí seguiré”, afirmó Álvarez Barragán.

Terence Crawford le propina la tercera derrota de su carrera al Canelo Álvarez

El estadounidense Terence Crawford se convirtió este 13 de septiembre en el tercer boxeador en la historia que derrota al Canelo Álvarez.

El también estadounidense Floyd Mayweather fue el primer verdugo del tapatío en septiembre del 2013, cuando superó al tricolor por decisión mayoritaria.

La segunda y más reciente derrota del Canelo había sido a manos del ruso Dmitry Bivol en mayo del 2022. Desde entonces, Saúl Álvarez ganó seis pleitos en fila, todos por decisión unánime.

