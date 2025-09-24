Lamine Yamal reaparece tras perder el Balón de Oro y manda mensaje a Ousmane Dembélé que paraliza al mundo

Lamine Yamal se pronunció tras perder el Balón de Oro y le mandó un mensaje a Ousmane Dembélé.

El español Lamine Yamal rompió el silencio después de perder el Balón de Oro 2025 con un contundente mensaje que paralizó al mundo del futbol en redes sociales, mismo en el que dirigió unas palabras para el francés Ousmane Dembélé, quien ganó dicho galardón por primera ocasión en su carrera.

“El plan de Dios es perfecto, tienes que escalar para llegar a la cima. Estoy feliz por el Premio Kopa y felicito a Ousmane Dembélé por el galardón y su gran temporada”, escribió el delantero del Barcelona en una publicación que escribió en inglés.

Lamine Yamal acompañó su publicación con una serie de fotografías de la ceremonia de entrega del Balón de Oro, misma que se llevó a cabo en el Théâtre du Châtelet de París, Francia, donde recibió el Trofeo Kopa al mejor jugador joven de la temporada, el cual también ganó el año pasado.

La respuesta de Ousmane Dembélé al mensaje de Lamine Yamal

Ousmane Dembélé, quien se convirtió en el sexto francés en la historia en conquistar el Balón de Oro, agradeció el mensaje de Lamine Yamal, a quien de paso lo felicitó por el Trofeo Kopa y le deseó que su carrera con el Barcelona y con España siga en ascenso.

“Gracias Lamine!! Enhorabuena por el Kopa y todo el éxito que estás consiguiendo”, fue la respuesta del delantero del PSG al juvenil futbolista de 18 años de edad, quien era otro de los grandes candidatos a llevarse el Balón de Oro 2025.

La respuesta de Ousmane Dembélé a la felicitación de Lamine Yamal. ı Foto: IG @lamineyamal

La respuesta de Ousmane Dembélé a Lamine Yamal tuvo miles de likes y comentarios positivos en Instagram, donde los usuarios y aficionados aplaudieron la actitud y el intercambio de mensajes de ambos jugadores.

¿Cuántos premios individuales ha ganado Lamine Yamal?

Lamine Yamal ha ganado 13 premios o distinciones individuales a lo largo de su carrera como futbolista profesional, misma que comenzó el 29 de abril del 2023 con el Barcelona en un partido contra el Betis.

Los premios Golden Boy y Laureus son algunos de los que hasta el momento ha conseguido el joven extremo del equipo blaugrana, quien también fue reconocido como el mejor jugador Sub-20 del mundo por la IFFHS en el 2024.

Lamine Yamal también fue el jugador del partido de la semifinal de la Eurocopa 2024 entre España y Francia, encuentro en el que se convirtió en el futbolista más joven de la historia en anotar un gol en la justa continental, lo cual hizo con 16 años y 361 días.

EVG