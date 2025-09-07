Lamine Yamal pone punto final a los terribles rumores sobre su relación con Nicki Nicole; ¿sí terminaron?

Lamine Yamal ha sido foco de críticas y comentarios negativos por la vida personal que lleva, pero también por tener una relación con Nicki Nicole, la cual supuestamente culminó porque la cantante argentina comenzó a salir con el delantero del Real Madrid, Franco Mastantuono.

Sin embargo, parece que eso no fue así y la joven pareja continúa creando su historia de amor, pues al terminar el partido entre España y Turquía de las eliminatorias mundialistas de la UEFA, Nico Williams subió una historia a su cuenta de Instagram, donde Lamine Yamal presume su fondo de pantalla, que es una foto de él junto a Nicki Nicole abrazados.

El jugador del Athletic Club de Bilbao escribió en su historia “Mi chaval está in love” y en el video se puede escuchar que le pregunta “¿Por qué sonríes, bro?, ¿Por qué sonríes al móvil, hermano?“, mientras Lamine Yamal enseña su fondo de pantalla con su pareja sentimental.

Lamine Yamal presume su fondo de pantalla con Nicki Nicole. ı Foto: Captura de Pantalla

¿Cuándo conoció Lamine Yamal a Nicki Nicole?

Lamine Yamal fue criticado por la afición hace un par de meses por la fiesta que organizó para celebrar sus 18 años, a la cual invitó a diferentes figuras tanto de la música como del futbol.

En esa celebración, una de las invitadas fue Nicki Nicole y el futbolista del Barcelona subió una imagen a sus redes sociales junto a la cantante argentina haciendo su celebración que hace referencia al lugar donde nació.

Tiempo después, Lamine Yamal y Nicki Nicole comenzaron a salir formalmente y la artista fue vista por primera vez apoyando al español en el partido por el trofeo Joan Gamper, donde el Barcelona venció al Como; también fueron captados de viaje por Mónaco y presumieron una imagen celebrando el cumpleaños de la argentina.

que hace nico subiendo una historia de lamine con nicki nicole de fondo



la ha borrado 😭😭 pic.twitter.com/ZM9b0rk8EN — Lau (@FcbLaura) September 7, 2025

¿Cuándo vuelve a jugar Lamine Yamal con España?

Lamine Yamal inició su camino junto a la Selección de España para conseguir el boleto que los clasifique a la Copa del Mundo del 2026. En los primeros dos partidos, lograron ganarle a Bulgaria y Turquía por marcador de 3-0 y 6-0, respectivamente.

El siguiente encuentro de La Roja en las eliminatorias mundialistas de la UEFA será en octubre, y los dos compromisos que tendrán para seguir sumando puntos a su causa serán ante Georgia y Bulgaria.

Estos dos encuentros se llevarán a cabo el sábado 11 y el martes 14 de octubre de 2025, en los que España y Lamine Yamal, con dos victorias más, podrían perfilarse a quedarse con el primer lugar del Grupo E.

