¿Cuál es la diferencia de edad entre Lamine Yamal y Nicki Nicole?

Una de las parejas que tomó al mundo del entretenimiento por sorpresa este año ha sido la de la cantante Nicki Nicole con el futbolista del Barcelona, Lamine Yamal, quienes se encuentran en medio de un romance.

Recientemente, Nicki Nicole y Lamine Yamal se han dejado ver más cerca que nunca, al compartir una foto en sus redes sociales donde los podemos ver en una romántica cena donde él la abraza y pone su mano en su cadera.

"Nicki Nicole":

Por la foto que publicó Lamine Yamal pic.twitter.com/qQ7B2eHx5r — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) August 25, 2025

La diferencia de edad entre Lamine Yamal y Nicki Nicole

La relación no ha quedado exenta de críticas, pues a pesar que muchos los apoyan, otros critican que parecería haber una evidente diferencia de edad que hace que la misma sea un tanto problemática.

Y es que por un lado, Lamine tiene apenas 18 años de edad, que cumplió el pasado 13 de julio. El joven nacido en 2007 ya había destacado en el fútbol años atrás y su carrera deportiva le ha permitido estar a su corta edad como delantero del FC Barcelona, uno de los clubes más importantes de España.

Por su parte, Nicki Nicole nació en el año 2000 y tiene 25 años de edad. La cantante saltó a la fama hace solo unos años por sus videos musicales donde interpretaba temas como ‘Wapo Traketero’.

nicki nicole en 2019 /// lamine yamal en 2019💀 pic.twitter.com/PUrsHkHZmV — Lau (@FcbLaura) August 25, 2025

Entre los artistas, hay una diferencia de edad de 7 años, que si bien en muchas ocasiones no generan críticas, sí ha hecho que muchos se cuestionen si la relación entre ambos comenzó antes de que él fuera mayor de edad, pues cumplió 18 años hace apenas un mes.

Aunque algunos mencionan que Lamine Yamal ya es mayor de edad y no se les puede criticar, otros asumen que Nicki Nicole comenzó con su relación con el futbolista cuando era menor de edad y que esperaron al cumpleaños de ella para hacerlo oficial y tratar de evitar la polémica que se generó.