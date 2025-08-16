Barcelona, con golazo de Lamine Yamal incluido, arranca LaLiga con victoria a domicilio ante el Mallorca

El Barcelona empezó su camino en la temporada de LaLiga con una polémica victoria de 3-0 ante el Mallorca, equipo que terminó el partido con dos hombres de menos en su casa, el Estadio de Son Moix.

Con gol de Raphinha, Ferran Torres y una gran anotación de Lamine Yamal el cuadro catalán se lleva los primeros tres puntos de la campaña, aunque la anotación del Tiburón fue la que desató toda la controversia.

Un disparo de Lamine Yamal dejó a un jugador del Mallorca tendido en el terreno de juego, dentro de su área, pues detuvo el balón con la cabeza, pero el árbitro no detuvo el juego aunque se llevó el silbato a la boca. El rebote le quedó a Ferran Torres, quien anotó un golazo.

Barcelona no tiene complicaciones ante Mallorca

La acción desató una serie de reclamos por parte de los jugadores locales, que pedían que se detuviera el juego y que la anotación no subiera al marcador, pero el juez no hizo caso y el partido siguió, con la ventaja de dos anotaciones para la visita.

Después de los goles, el Mallorca se quedó con 9 jugadores tras las expulsiones de Manuel Morlanes Ariño y de Vedat Muriqi, quienes se fueron temprano del partido al ver la roja al 33′ y 39′, respectivamente.

La estrella del Barcelona, Lamine Yamal, estuvo muy participativo en el partido. De sus pies llegaron todos los goles, primero mandó el centro para que Raphinha abriera el marcador y después con el disparo que terminó de rebote en Ferran Torres.

Yamal desbordó, asistió y después intentó varios disparos de fuera para poder anotar su gol, el cual llegó en la última jugada del duelo. En su clásica acción el delantero encaró de afuera hacia adentro y sacó un disparo con efecto que terminó dentro de las redes.

Fueron pocas las veces en las que la defensa del Mallorca se pudo imponer ante la calidad del extremo español y ahora el nuevo ‘10′ culé, quien terminó como el MVP del duelo al involucrarse en las tres anotaciones.

El siguiente partido del Futbol Club Barcelona será de visita ante el Levante en la segunda jornada de LaLiga. El cuadro azulgrana tendrá su primer cotejo como local hasta la cuarta jornada del campeonato ante el Valencia FC. Antes de medirse a los Ches, el Barca se mete de visita ante el Rayo Vallecano.

