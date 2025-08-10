Nicki Nicole sorprende en un partido del Barcelona y su relación con Lamine Yamal sigue creciendo

Lamine Yamal es uno de los mejores jugadores del mundo actualmente y parece que para esta temporada ya tiene una inspiración más para seguir cosechando títulos con el FC Barcelona, y se llama Nicki Nicole.

Durante varias semanas había rumores sobre una posible relación amorosa entre la cantante argentina y el futbolista español, pero parece que en el partido por el trofeo Joan Gamper las especulaciones se terminaron, porque Nicole asistió al Estadi Johan Cruyff con la camiseta del Barcelona y el nombre de Lamine Yamal en la espalda.

Además de eso, Nicki Nicole se encontraba en uno de los palcos acompañada del famoso DJ argentino Bizarrap, amigos de Lamine Yamal y la madre de la estrella del FC Barcelona. De igual manera, el conjunto blaugrana presumió en sus redes sociales la presencia de la argentina en el partido ante el Como de Italia.

Nicki Nicole, sigue haciéndole lo que quieras al chaval que lo estás volviendo imparable. pic.twitter.com/PU95QBDYpA — Àlex (@aleeexFCB) August 10, 2025

¿Dónde se conocieron Nicki Nicole y Lamine Yamal?

Lamine Yamal comenzó a ser criticado por su vida privada y la tremenda fiesta que organizó en sus vacaciones. El futbolista español cumplió 18 años y lo celebró por todo lo alto, invitando a diferentes estrellas tanto del futbol como del espectáculo.

En la celebración del astro español fue donde se conocieron él y Nicki Nicole, de igual forma, el jugador compartió en sus redes sociales una serie de imágenes donde aparece junto a la cantante argentina.

Tiempo después, salió a la luz información de que habían estado juntos en una discoteca y salieron agarrados de la manos, fue donde inició todo el rumor sobre una posible relación entre Nicki Nicole y Lamine Yamal.

Lamine Yamal está imparable con el FC Barcelona

Lamine Yamal puso su nombre en el mapa desde que mostró su impresionante nivel futbolístico en la Eurocopa 2024; después dio una estupenda temporada con el Barcelona de Hansi Flick, siendo el mejor jugador de la plantilla, y parece que esta temporada podría ser mejor.

El delantero español anotó un doblete en el partido por el trofeo Joan Gamper ante el Como de Italia, dos auténticos golazos para seguir recordando a todos sus retractores que traer el dorsal ‘10′ en la espalda no le pesa para nada.

Este fue el último encuentro de preparación para el conjunto blaugrana antes de meterse de lleno en la nueva temporada de LaLiga española. Los culés tendrán seis días más para prepararse antes de enfrentarse al Mallorca en la primera jornada del torneo local.

DCO