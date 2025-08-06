¿Qué une a Lamine Yamal con el mexicano Peso Pluma? ¿Y por qué el chisme está en boca de todos?

Lamine Yamal es uno de los mejores jugadores del mundo con 18 años, después de ganar la Eurocopa 2024 con España y tener una estupenda temporada con el Barcelona; sin embargo, a veces es cuestionado por lo que hace en su vida privada.

Hace algunas semanas, el delantero español organizó una tremenda fiesta en donde estuvieron algunos de sus compañeros del Barcelona y estrellas del mundo de los espectáculos como: Trueno, Bizarrap, Quevedo, Ryan Castro y Nicki Nicole.

Lamine Yamal ha dado de qué hablar en los últimos días y no por los goles y asistencias que consiguió en la pretemporada, sino porque parece que está por empezar una relación amorosa con la famosa cantante argentina, Nicki Nicole.

Lamine Yamal y su relación con Peso Pluma

Cada segundo que pasa, los rumores de una posible relación entre Lamine Yamal y Nicki Nicole se hacen más fuertes, pero esto es lo que relaciona al delantero del Barcelona con el cantante de corridos tumbados, Peso Pluma.

El periodista español, Javier Hoyos, fue el que dio a conocer algunas pistas que podrían confirmar la relación entre Yamal y la expareja de Peso Pluma; además, la cantante argentina fue invitada a la espectacular fiesta de 18 años del futbolista español.

La misma persona confirmó que vieron a Lamine Yamal y Nicki Nicole saliendo juntos de una discoteca el pasado 24 de julio y en ese momento fue donde los captaron dándose un beso. Sin embargo, ninguno de los dos ha hablado al respecto y este tema seguirá dando de qué hablar entre los fanáticos del futbolista y la cantante.

¿Cuándo iniciará la nueva temporada para el Barcelona de Lamine Yamal?

El FC Barcelona tiene un juego pendiente antes de iniciar una nueva temporada en el viejo continente; los de Hansi Flick disputarán el trofeo Joan Gamper ante el Como de Italia el próximo domingo 10 de agosto.

Por otro lado, el conjunto blaugrana comenzará el camino en busca del bicampeonato de LaLiga el próximo sábado 16 de agosto de 2025 cuando visite la cancha de El Estadio de Son Moix para medirse ante el Mallorca en la primera jornada del certamen local.

El encuentro iniciará en punto de las 11:30 horas, tiempo del centro de México, y el primer Clásico de la temporada será el 26 de octubre en el Santiago Bernabéu.

