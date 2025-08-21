Los rumores sobre una supuesta relación entre el futbolista Lamine Yamal y la cantante argentina Nicki Nicole han cobrado fuerza esta semana, luego de que se les haya visto en Mónaco, donde casualmente coincidieron en el prestigioso hotel The Maybourne Riviera, ubicado sobre un acantilado con vistas al Mediterráneo.

Además, fueron captados juntos saliendo del aeropuerto de Barcelona. Sin embargo, en redes sociales a la gente le llama la atención la diferencia de edad (7 años) que hay entre el deportista y la rapera, pues él recientemente cumplió 18 años y ella cumple en unos días 25.

Lamine Yamal y Nicki Nicole, ¿en una lujosa cita romántica?

El costoso hotel The Maybourne Riviera donde estuvieron hospedados tiene una playa privada, piscina al aire libre, restaurantes exclusivos, spa y gimnasio. Aunque no compartieron fotos juntos, algunas señales indican que se alojaron incluso en la misma habitación.

En redes sociales, se viralizaron imágenes tomadas por cada uno desde diferentes ángulos que muestran un cuadro específico y un cabecero color café idénticos, lo que llevó a los fans de ambas estrellas a especular. También compartieron fotos en el mismo bote.

Además, Nicki Nicole lució un collar que ya había sido visto en Lamine Yamal, una pieza que ambos personalizaron, pues él lo usa con un ajuste más ceñido y ella le colocó un dije con forma de estrella, lo que terminó por alimentar aún más las sospechas de que son novios.

Del mismo modo, Nicki y Lamine fueron vistos caminando juntos por las calles de Mónaco. Pese a que intentaron ser discretos, el momento fue captado por varias personas y compartido en redes como TikTok y X, antes Twitter.

Lamine Yamal con Nicki Nicole por Mónaco



Mete golazos en el campo y fuera con solo 18 años 👑 pic.twitter.com/hpbF6AL76N — 𝘿í𝙖𝙯𝙁𝘾𝘽 (@laamineeyamal) August 18, 2025

Lamine Yamal y Nicki Nicole en el aeropuerto de Barcelona

Pero esta historia no acaba en Mónaco, pues Nicki Nicole y la estrella del FC Barcelona, Lamine Yamal, también fueron captados mientras salían juntos del aeropuerto de Barcelona, España.

Las fotografías confirmarían que están en una relación, hecho que se venía especulando desde hace un par de semanas, cuando diversos medios afirmaron que la argentina fue vista con Lamine en una disco y luego yéndose del lugar junto al deportista en la madrugada.

Sin embargo, los 7 años de diferencia entre ellos causan polémica en redes, pues el joven recientemente cumplió 18 años y ella cumple 25 este 25 de agosto, en unos días. Además. se cuestiona si el vínculo es genuino o Nicki está saliendo con Lamine por interés.