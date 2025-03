¿Hubo infidelidad? Natanael Cano habla de Nicki Nicole en tiradera contra Peso Pluma | VIDEO

Se desconoce el motivo, pero las recientes declaraciones en canciones de Natanael Cano, han revelado que hay discordia en su relación con Peso Pluma, pues el cantante de corridos tumbados habría revelado el extracto de una tiradera contra el novio de Kenia Os, en el que hizo mención a la ex del artista, Nicki Nicole.

Es desde hace unos días que Natanael Cano habría comenzado a arremeter en contra de de Peso Pluma, quien es uno de los mayores exponentes de los corridos tumbados a nivel internacional. En ese sentido, se han filtrado algunos extractos de canciones de Nata dedicadas a Hassan. A pesar de ello, muchos no creen que esto sea cierto y aseguran que se trata de Inteligencia Artificial.

Natanael Cano habla de Nicki Nicole

En redes sociales, se ha viralizado un video en el que escuchamos a la voz de Natanael Cano mientras canta una estrofa en la que estaría mencionando a Nicki Nicole, quien tuvo una relación de varios meses con el cantante de corridos tumbados e intérprete de ‘Tommy y Pamela’.

“Me estaba pidiendo v*rg* tu pinch* morra Nicki que si cuando la volaba pa' la H para meterle todo el dicky”, dice la letra, en la que estaría diciendo que la ex del cantante quiso estar con él en algun momento, lo que ha desatado diversas críticas y opiniones en las redes sociales.

Muchos critican a Nicki Nicole y la señalan de haber buscado a Natanael Cano, aunque esto no es algo que este confirmado y muchos incluso aseguran que la canción esta hecha con Inteligencia Artificial, pues el cantante de corridos tumbados no ha confirmado nada y no suele filtrar extractos de sus temas musicales.

¿Nicki Nicole se vengó de Peso Pluma?

Hay que recordar que Peso Pluma y Nicki Nicole terminaron cuando el video de una presunta infidelidad del cantante se filtró. Por ello, muchos aseguran que es posible que la argentina haya decidido tomar venganza con uno de los ‘amigos’ del artista.

En ese sentido, recuerdan una canción que lanzó Nicki Nicole en colaboración con Grupo Frontera en 2024, en la que dice: “Si te mando una foto, será con tu amigo, el que siempre celaste. No supiste cuidarme, no es que quiera vengarme, hoy te voy a pagar con la misma moneda que tú me pagaste”, dice.