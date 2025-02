Gabo Cuevas pide perdón por llamar ‘tonta’ a Kenia Os, pero fans lo critican: ‘Mejor nadota’| VIDEO

En los últimos días, la frase “KENIA OS MERECE RESPETO” se ha vuelto viral, pues las fans de la cantante mexicana han mostrado su enojo ante las recientes declaraciones del reportero Gabo Cuevas, quien durante un programa con Kim Shantal en redes sociales, llamó “tonta” a la artista, entre varias cosas más.

¿Qué dijo Gabo Cuevas de Kenia Os?

Se viralizó en los recientes días, un clip en el que Gabo Cuevas opina de Kenia Os y la señala por tener una supuesta estrategia de marketing con la que crea rumores de un romance con sus colaboraciones, poniendo como ejemplo a Belinda, Gabito Ballesteros y su pareja actual, Peso Pluma.

Es inaceptable que hoy en día se permitan comentarios misóginos.

El exito de @keniaos es por talento y trabajo, no por chismes baratos. @VengaLaAlegria Exigimos una disculpa y consecuencias. Si no toman cartas en el asunto, enfréntense a una cancelación



KENIA OS MERECE RESPETO pic.twitter.com/ceIo5GAgkA — 𝕸𝖆𝖑𝖆 𝖋𝖆𝖒𝖆 𝖇𝖚𝖊𝖓𝖆 𝖛𝖎𝖉𝖆 𝕏 (@ppxkos) February 24, 2025

“Tema que saca, tema con la persona que se involucra. Belinda, Peso Pluma, Gabito... Si hace un tema contigo se va volver tu novia”, comienza. “Tiene tan poco cerebro que su credibilidad...”, comienza el comunicador antes de que Kim Shantal trate de detenerlo, sabiendo que las fans de la artista son de temer.

Por si fuera poco, en el programa él llama a Kenia “tonta” y también la compara con Ángela Aguilar, al indicar que ella sería amiga de Nicki Nicole y habría cometido una falta de lealtad al comenzar una relación con Peso Pluma, quien es el ex de su supuesta amiga. “Ella fue al instituto Ángela Aguilar”, destacó.

Gabo Cuevas se disculpa por llamar ‘tonta’ a Kenia Os

El reportero publicó un video en Instagram donde contó que ha recibido fuertes mensajes en redes sociales entre los fans de la cantante mexicana, por lo que decidió disculparse por haber llamado “tonta” a la artista, aunque mantuvo el resto de su discurso.

“No estuvo padre que haya dicho la palabra ‘tonta’. No estuvo bien. Soy una persona que sostiene lo que dice y yo sostengo que no me parecen sus estrategias como producto musical en cuestión de marketing, de historias que venden a su publico como si fueran reales”, expresó.

El reportero pidió respeto por sus opiniones y también sostuvo el comentario en el que la señala de ser como Ángela Aguilar por su relación con Peso Pluma y haberse llamado amiga de Nicki Nicole: “Para mi la amistad es algo muy sagrado y de eso no me retracto. Sí me retracto de haberla insultado y haber hecho un comentario que no estuvo padre”, dijo.

Para terminar, pidió “un alto a la gente que te amenaza” y señaló los casos de violencia proveniente de menores de edad que se han viralizado en los últimos meses.

Ante la situación, los fans de Kenia Os se mostraron inconformes por la situación y criticaron que la disculpa de Gabo Cuevas no era sincera y que ni parecía serlo, al acusarlo de victimizarse. Te dejamos algunos de los comentarios en redes sociales: