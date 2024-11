Belinda habla de su relación con Kenia Os: ‘Es hermosa y la estoy pasando mejor que nunca’

Belinda disfruta de la amistad que le dejó colaborar con Kenia Os para la canción de ‘Jackpot’, la cual ha sido puesta en duda por varios usuarios, quienes se cuestionan si lo que hay detrás de la pantalla es en verdad una relación de amigas o quizás hay un romance cocinándose. Los rumores han surgido a partir de las apariciones continuas de las famosas en diversas salidas donde muestran actitudes muy amorosas.

En semanas anteriores, a Belinda y a Kenia Os se les ha visto conviviendo, muy juntas bailando en un antro y disfrutando del concierto de Blink-182. La actitud de ambas ha revelado una química innegable y hasta se han mostrado videos donde la cantante de ‘Egoísta' busca acercarse para darle un beso ‘de piquito’ a la intérprete de ‘Año Sabático'. Por ello, ahora la cantante española mexicana, habla de la relación que tiene con la empresaria.

Belinda habla de su relación con Kenia Os

“Es hermosa. Es lo único que puedo decirte. Es hermosa y la estoy pasando mejor que nunca en mi vida. Hace mucho tiempo que en mi vida personal no era tan feliz como ahora”, confesó la artista para el medio digital Domingo durante una reciente entrevista.

Belinda no confirmó ni negó nada, pero recalcó: "Y eso sí te lo puedo decir. Hace mucho tiempo que no me sentía tan feliz como estoy feliz ahorita en mi plano personal. Y eso me encanta, estoy disfrutando”. Además

Por su parte, Kenia también ha expresado la admiración que siente por Belinda. “Es una artista increíble, una persona increíble. La quiero, la admiro muchísimo y ha sido increíble trabajar con ella”, dijo hace tiempo al hablar de la canción que tienen juntas.

Las artistas han demostrado que hay un cariño mutuo, por lo que la audiencia no quita el dedo del renglón ante la posibilidad de que haya un romance entre las dos, a pesar de que Kenia Os ha sido ligada al cantante Álvaro Díaz y Belinda es relacionado con un exitoso empresario desde hace bastante tiempo.

Este es otro aspecto que Belinda y Kenia Os comparten, pues ninguna de las dos parece tener intenciones en la actualidad de aclarar cuál es su estado sentimental y en general, desean mantener separada su vida amorosa y privada dentro de su círculo cercano, sin que el resto del mundo se entere de ello.