Bellakath confirma colaboración con Belinda: ‘Ella es muy fresita’ | VIDEO

Nadie lo esperaba, pero parece que una colaboración entre Bellakath y Belinda está en camino. De este modo, la cantante de ‘Luz sin gravedad’ muestra su habilidad para interpretar diversos géneros y compartir música con artistas contemporáneos que son íconos actuales en la industria musical en México, como Kenia Os y Natanael Cano.

Fue la misma Bellakath quien confirmó que pronto habrá una colaboración con Belinda, lo cual para la abogada, es una oportunidad de combinar los dos estilos de las famosas, pues sin lugar a dudas, habrá un gran contraste, ya que la misma artista asegura que mientras Beli es “más fresita", ella se considera más extrovertida.

Bellakath habla de su colaboración con Belinda

Bellakath habló con el programa Hoy mientras estaba en el aeropuerto de la Ciudad de México y reveló que ya está pactada la canción entre ella y Belinda, pues aseguró que ya ha habido un contacto y solo falta que ambas se junten para componer la canción que tendrán. Además, dio un importante detalle referente al tema.

“Con Beli se vienen cositas, ella ya tiene el nombre de la canción que quiere, solo falta que nos juntemos en el estudio para terminar de componer, me emociona mucho ese junte porque ella es muy fresita y yo soy más extrovertida sabes?...es un nombre en francés, tiene que ver con algo petite, pero no puedo decirte completo”, dijo Bellakath.

La cantante de ‘Gatita’ aclaró que en la canción, Belinda no cantará algo demasiado explícito, pues la intérprete de ‘Luz sin gravedad’ le aclaró que ese no es su estilo, aunque no le molesta hacer reggaetón. “Tú haces la parte bonita y yo me encargo de lo que sabe hacer Bellakath“, contó la abogada que le dijo a la también actriz para que no se preocupara.

Bellakath habla sobre su colaboración con Belinda. pic.twitter.com/YA8XrMhaHe — Programa Hoy (@programa_hoy) November 26, 2024

Cabe mencionar que la personalidad musical de ‘La Gatita’ generó impresión en la música mexicana, pues la artista ha demostrado que no tiene miedo a ser explícita y fue una de las primeras mujeres en la actualidad en representar el género del reggaetón mexicano, en el que aún son pocas las chicas que se hacen notar.

Esta se trata de una importante oportunidad para ambas artistas, ya que por un lado, Belinda se expande a un nuevo entorno al colaborar con la reguetonera, mientras que Bellakath podría demostrar que puede hacer más géneros si la canción es pop.