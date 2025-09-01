Lamine Yamal borra todas las fotos con Nicki Nicole; el amor le duró poco al español

Las redes sociales están comentando que el amor le duró poco al delantero español Lamine Yamal, pues borró de sus redes sociales todas las fotos que tenía con la cantante argentina Nicki Nicole.

Hasta hace unos días la gente comentaba que el futbolista y la artista estaban saliendo y/o empezando una relación, pues subieron fotos juntos, hubo muchos guiños, como Yamal teniendo una foto de Nicki Nicole como protector de pantalla y con la argentina utilizando el jersey del español.

Pero en últimas horas el ‘10′ del Futbol Club Barcelona generó mucha polémica, ya que en su cuenta de Instagram ya no quedan rastros de Nicki Nicole, con lo que su romance de verano habría llegado a su final.

La gente se ha tomado esta noticia con mucho humor, pues en redes sociales se encuentran burlas para las dos celebridades, pues su relación, según cálculos, les ha durado unos 13 días, desde el momento en que ‘oficializaron’ hasta ahora que Yamal borró todo de Instagram.

La prueba que muchos tomaron como la definitiva sobre una relación entre ambos, fue una foto en donde Lamine Yamal sale con una camisa negra y Nicki Nicole con un vestido , además que el jugador de la Selección Española está abrazando a la cantante de una forma muy cercana y con rosas y globos de fondo.

Por el momento no hay posicionamiento por parte de ninguno de los dos famosos, que seguirán con sus carreras, ya sea juntos o separados.

Lamine Yamal participa en empate del Rayo Vallecano

Lamine Yamal participó en el empate del Barcelona 1-1 ante el Rayo Vallecano en LaLiga. El extremo anotó el penalti que representó el único tanto de su equipo. Fue el primer tropiezo de la temporada para el Barcelona después de haber comenzado con un par de victorias ante Mallorca y Levante.

El Barca, actual campeón de España, no se vio bien en el duelo ante el Rayo e incluso fueron superados por el club madrileño, que utilizó la velocidad de sus jugadores para emparejar las cosas con la poderosa plantilla culé.

Yamal consiguió el penalti después de driblar a un defensor y ser derribado por Pep Chavarría en una falta que fue protestada ferozmente por los jugadores y el cuerpo técnico del Rayo.

Yamal se adelantó y disparó el penalti a los 40 minutos, antes de celebrar gesticulando como si se colocara una corona en la cabeza. Fue el segundo gol de la campaña para el joven de 18 años.

La presión del Rayo y la rapidez de Jorge de Frutos, Álvaro García e Isi Palazón crearon repetidamente espacios detrás de la alta línea defensiva del Barcelona.

aar