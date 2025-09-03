Franco Mastantuono aún no se enfrenta a Lamine Yamal pero ya le bajó a Nicki Nicole

Antes del inicio de la temporada 2025-2026, Lamine Yamal y Nicki Nicole fueron vistos juntos tanto en los partidos del Barcelona como en Mónaco, pero la pareja no duró ni un mes y ahora la cantante argentina va a iniciar una relación con Franco Mastantuono.

Con información de Marcela Tauro, periodista argentina, Franco Mastantuono y Nicki Nicole iniciaron una relación, pero el delantero argentino ya le ganó el primer partido a Lamine Yamal bajándole a la cantante sudamericana después de 13 días de noviazgo.

El futbolista del Barcelona compartió varias fotos e imágenes presumiendo su relación con Nicki Nicole, celebrando el cumpleaños de la cantante, jugando Mario Kart juntos y haciendo un viaje a Mónaco juntos para ir de compras; sin embargo, la argentina decidió dejar a Lamine Yamal para ser la pareja de Franco Mastantuono.

TE RECOMENDAMOS: Tenis Jannik Sinner se impone en sets seguidos a Lorenzo Musetti para avanzar a semifinales del US Open

Según Marcela Tauro, Nicki Nicole habría iniciado una relación con Franco Mastantuono, luego de haber estado 13 días en pareja con Lamine Yamal. pic.twitter.com/2459o5Ye1a — Real Time (@RealTimeRating) September 3, 2025

¿Cómo inició la relación entre Lamine Yamal y Nicki Nicole?

Lamine Yamal y Nicki Nicole tuvieron una relación de 13 días, donde compartieron muchos momentos juntos, un viaje a Mónaco y el jugador del Barcelona la invitó a cenar por su cumpleaños, regalándole unas rosas y un pastel.

Sin embargo, su noviazgo, que inició desde la fiesta de cumpleaños de Yamal, ha terminado, pues todo indica que la cantante argentina ahora será pareja de la nueva estrella del Real Madrid, Franco Mastantuono.

Lamine Yamal y Nicki Nicole iniciaron su relación después de conocerse en la fiesta del español, pues meses más tarde se le vio a la cantante asistir a un partido del futbolista de 18 años y el delantero del Barcelona tenía una foto de la argentina de fondo de pantalla en su celular. Después de eso fueron vistos en Mónaco juntos y empezaron a compartir fotos en sus historias de Instagram.

¿Quiénes han sido los novios de Nicki Nicole?

Nicki Nicole es una cantante argentina que puso su nombre dentro de la música internacional hace algunos años, pero en sus inicios en la música tenía una relación con el cantante argentino Trueno, quien parecía iba a ser su novio por un largo tiempo.

Después de dejar al artista que comparte la misma nacionalidad, tuvo un noviazgo fugaz con el mexicano Peso Pluma, quien terminó con ella porque fue visto en Las Vegas con otra persona.

Su última pareja fue Lamine Yamal, con quien duró únicamente 13 días, para volver a estar con un argentino, Franco Mastantuono, que parece que ya le ganó la partida al jugador del Barcelona.

DCO