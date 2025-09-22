Dembélé, el sexto francés en ganar el Balón de Oro

El delantero besa el trofeo después de recibirlo, ayer. │ la española, después de su discurso, ayer, en la ceremonia.

Con grandes sorpresas terminó la premiación del Balón de Oro 2025, que encumbró a los mejores jugadores del mundo. En los hombres la polémica no faltó con la consagración del francés Ousmane Dembélé. Mientras que por tercer año al hilo, la española Aitana Bonmatí fue la ganadora en la rama femenil.

Ousmane Dembélé es el sexto jugador de Francia que gana el prestigioso Ballon d’Or, luego de Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane y Karim Benzema, quien había sido el último en 2022. Además de que es el primero que lo consigue jugando en un club francés desde Papin en 1991 con el Olympique de Marsella.

Dembélé, con 28 años de edad, consiguió su primer reconocimiento de France Football, dejando en segundo lugar al español Lamine Yamal, quien en la previa era el gran favorito para ganar el premio, pues a sus 18 años es el referente del Barcelona y uno de los pilares de la Selección Española.

El Dato: El Balón de Oro fue creado por la revista France Football. Es votado por periodistas de los 100 países principales en el ranking de la FIFA. Surgió desde 1956 en el varonil.





La victoria de Dembélé reivindica al jugador francés, quien después de brillar en el Borussia Dortmund pasó al Barcelona, en donde las constantes lesiones provocaron que fuera fuertemente criticado y acosado por los aficionados, además de sufrir desplantes de referentes como Gerard Piqué, lo que provocó su inevitable salida del cuadro culé.

El Barcelona compró a Dembélé por poco más de 135 millones de dólares, fichaje récord para un jugador que en su momento estaba valuado en 33 mdd. Dos partidos después de su debut el galo se lesionó, algo que fue recurrente en su paso con los azulgranas. En seis años con el cuadro catalán anotó 40 goles y 41 asistencias en 185 partidos, aunque se perdió 145 encuentros por sus constantes lesiones.

Por su parte, el PSG se hizo de los servicios de Dembélé por 50 millones de dólares, bajando en más del 80% su valor cuando llegó al Barcelona, pero lo que creció fue su nivel, pues en su primer año como elemento parisino eliminó a su exequipo de la Champions y al siguiente la ganó, siendo clave durante todo el proceso.

En el París Saint-Germain El Mosquito encontró su lugar en el mundo, potenció su nivel con la llegada de Luis Enrique como entrenador y jugando libre se convirtió en el mejor jugador del mundo, teniendo la temporada de su vida, que terminó con él levantando la Champions League, Ligue 1, Copa de Francia, la Supercopa de Francia y la Supercopa de la UEFA, además del subcampeonato del Mundial de Clubes.

Ousmane Dembélé en la temporada 2024/25 en clubes jugó 53 partidos, marcó 35 goles y dio 16 asistencias. Además de los trofeos colectivos, individualmente fue el campeón goleador y el Jugador Más Valioso de la liga francesa y el MVP de la Champions League. Contando al PSG y a la Selección de Francia, El Mosquito participó en 60 juegos, con 37 goles y 14 asistencias.

La victoria del delantero duele de manera particular en el Barcelona. El jugador que no funcionó en su plantilla acaba de vencer en las votaciones del Balón de Oro a su nueva estrella, Lamine Yamal, quien terminó segundo en la lista del mejor jugador del mundo. El atacante ganó por segundo año al hilo el Trofeo Kopa, que se le entrega al mejor talento joven.

Lamine Yamal era el favorito para ganar el Balón de Oro, pues aunque no tenía los títulos colectivos que Dembélé ni sus números, entre Barcelona y España en 62 duelos, con 21 goles y 26 asistencias, ganó tres títulos: Laliga, Copa del Rey y la Supercopa de España.

Con 18 años, Lamine Yamal fue factor con el Barcelona en torneos domésticos, pues en Champions quedó a deber y en plano internacional perdió la Nations League ante la Portugal comandada por Cristiano Ronaldo. En dicha selección también juega Vitinha, quien terminó tercero en las votaciones.

Aitana Bonmatí, la máxima ganadora del Balón de Oro

Aitana Bonmatí ya es la máxima ganadora en la historia del Balón de Oro Femenil superando a Alexia Putellas, compañera de club y selección, quien se queda con dos premios.

“Tercera vez consecutiva, ya no sé qué decir, el teatro impresiona muchísimo, gracias a France Football por entregarme el tercero, que perfectamente podría haber sido de cualquiera, si pudiera compartir lo haría, ha sido un año con gran nivel y compañeras que están aquí han hecho un gran año”, dijo.

“Recibirlo de manos de Andrés Iniesta, uno de mis ídolos, gracias, junto con Xavi de mis ídolos, mi futbol es parte de ellos, de lo que me enseñaron”, agregó la jugadora del Futbol Club Barcelona.

“Dar gracias a la organización por cada año mejorar y mejorar, es el primer año donde tenemos los mismos premios que le masculino, la igualdad es algo que hemos pedido”, sumó la originaria de San Pedro de Ribas.

Más ganadores del Balón de Oro 2025

El premio para el mejor entrenador del mundo fue para el español Luis Enrique, quien al mando del PSG logró la primera Champions League en la historia de la institución parisina, además que consiguió un triplete al sumar la Liga y Copa de Francia. Se quedó a nada de un póker inédito al llegar a la final del Mundial de Clubes 2025, pero perdieron el trofeo ante el Chelsea.

El conjunto Blue dio la sorpresa al vencer 3-0 al PSG, quien era el gran favorito para ganar el Mundialito tras llegar como rey de Europa, pero los pupilos de Enzo Maresca fueron superiores. El técnico italiano fue otro de los nominados.

Luis Enrique from @PSG_inside is the Men's Johan Cruyff Trophy winner!



He got a message for us 💬#ballondor pic.twitter.com/I9lzAXSQz1 — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

Los ganadores del Trofeo Yashin, que lleva su nombre en honor al único portero en ganar el Balón de Oro, el ruso Lev Yashin, al mejor portero del mundo, fueron la británica Hannah Hampton en la rama femenil y el italiano Gianluigi Donnarumma.

Los premiados con el Trofeo Gerd Muller como máximo anotadores de la temporada fueron Ewa Pajor, futbolista polaca del Futbol Club Barcelona, y el seuco Viktor Gyökeres, quien ahora juega en el Arsenal, pero fue galardonado por sus actuaciones en el Sporting de Lisboa.

El español Lamine Yamal se convirtió en ganador por segundo año consecutivo del Trofeo Kopa, que se le entrega al mejor jugador joven del mundo. El delantero del Barcelona es el primero en ganar este reconocimiento dos veces al hilo y supera a Désiré Doué y Joao Neves, campeones de la Champions League con el PSG.

Los mejores clubes del año para France Football fueron los campeones de Champions League; el Arsenal en la rama femenil y en la categoría varonil fue el PSG.

El premio Socartes a la labor social fue para Xama Fundación. Este galardón es en honor a la leyenda de la Selección Brasileña y del Corinthians, Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira.

Todos los ganadores de la ceremonia ı Foto: Imagen: Especial

Últimos ganadores del Balón de Oro │ Los más condecorados │ Las mejores del mundo │ Balón de Oro Femenil por jugadora ı Foto: Imagen: Especial

aar