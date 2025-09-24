¡Confirmado! Julio César Chávez Jr. volverá al ring tras dejar la prisión; ¿Cuándo pelea y contra quién?

Julio César Chávez Jr. tendrá una pelea poco antes de que termine el año.

El boxeador Julio César Chávez Jr. volverá a subirse al ring después de salir de prisión y lo hará el próximo 13 de diciembre, así lo confirmó su padre Julio César Chávez, quien reveló que ese día su primogénito compartirá cartelera con su hermano Omar en San Luis Potosí, en una presentación de exhibición.

“Una primicia: Van a pelear mi hijo Julio y Omar en San Luis Potosí el 13 de diciembre. Están limpios, a todos los voy a invitar, están motivados y tranquilos”, comentó “El César del Boxeo” ante los medios de comunicación, luego de haberles pedido que no le hicieran preguntas incómodas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

"¡Ya no me estén CHING**DO!" Julio César Chávez REVELA que Chávez Jr. REGRESARÁ a pelear tras el PROCESO LEGAL que vivió en Estados Unidos. ¿Ya esperas verlo pelear de nuevo? #SaleElSol🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/UM8lzUaqRo — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) September 23, 2025

Sin embargo, Julio César Chávez no dio detalles acerca del rival al que enfrentará Julio César Chávez Jr., quien salió de prisión el 24 de agosto luego de que un juez federal le otorgó la libertad condicional para enfrentar su caso fuera de la cárcel.

Julio César Chávez Jr. acude a terapia

Julio César Chávez también confirmó que Julio César Chávez Jr. permanece tomando terapia para superar sus adicciones, por lo que confía que su hijo saldrá adelante y aseguró que lo ve motivado después de lo difícil que han sido los últimos meses.

“Sí, está yendo a terapia todavía. Está muy motivado, está tranquilo, gracias a Dios, contento, porque pues todo va a salir bien, primeramente Dios. La pelea más importante de su vida es abajo”, subrayó “El Gran Campeón Mexicano”.

¿Qué sigue en el caso de Julio César Chávez Jr.?

Julio César Chávez Jr. es acusado de crimen organizado y tráfico de armas, motivo por el cual fue arrestado el 3 de julio en Los Ángeles, California, apenas cinco días después de haber sido derrotad por el youtuber estadounidense Jake Paul.

Rubén Fernando Benítez, abogado de Julio César Chávez Jr., confía en que su cliente quede eximido de toda culpa el próximo 23 de noviembre en Sonora, cuando se lleve a cabo la próxima audiencia del boxeador sinaloense.

¿Cuál fue la última pelea que ganó Julio César Chávez Jr.?

Julio César Chávez Jr. tuvo su más reciente victoria arriba del ring el 20 de julio del 2024, cuando se impuso por decisión unánime al jamaiquino Uriah Hall en una pelea de box celebrada en la Amalie Arena de Tampa, Florida.

El récord del hijo del “César del Boxeo” hasta el momento es de 57 pleitos ganados, siete perdidos y uno empatado desde su debut el 18 de diciembre del 2004.

EVG