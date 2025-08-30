FGR impugna libertad condicional de Julio César Chávez Jr

La Fiscalía General de la República (FGR) impugnó la libertad condicional concedida por un juez de control en Sonora al boxeador Julio César Chávez Jr., en el proceso penal que enfrenta por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Fuentes federales informaron que la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada notificó el recurso de revisión al juez Enrique Hernández Miranda, quien deberá turnarlo a un Tribunal Colegiado para su análisis y resolución.

Julio César Chávez Jr. fue detenido en Estados Unidos y enviado a México. ı Foto: Especial

La semana pasada, el juez del Centro de Justicia Penal Federal en Sonora vinculó a proceso a Chávez Carrasco por el delito de tráfico de armas a territorio nacional. Sin embargo, determinó que llevara su proceso en libertad condicional, pese a que dicho ilícito amerita prisión preventiva automática conforme al artículo 19 constitucional.

El hijo del expugilista Julio César Chávez salió del Cefereso No. 11 de Hermosillo bajo diversas medidas cautelares, entre ellas la prohibición de salir del país sin autorización judicial.

