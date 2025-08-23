Vinculan a proceso a Julio César Chávez Jr. por tráfico de armas

Julio César Chávez jr., escoltado por miembros del ICE durante su deportación el pasado 18 de agosto del 2025.

El boxeador Julio César Chávez Jr. fue vinculado a proceso este sábado, señalado por tráfico de armas y presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Chávez Jr. seguirá su proceso en libertad, tras permanecer seis días en un penal de Hermosillo, Sonora, a donde fue trasladado el pasado 18 de agosto, luego de ser deportado a México por agentes federales de Estados Unidos.

Julio César Chávez Jr. tras ser detenido por autoridades de Estados Unidos en California. ı Foto: Especial

Al término de la audiencia, que inició a las 17:00 horas, el abogado del boxeador, Rubén Fernando Benítez, aseguró a medios de comunicación que las acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) se sustentan en “anécdotas de camaradería”.

El defensor explicó que, como medida cautelar, Julio César Chávez Jr. no podrá salir de México, aunque tiene la posibilidad de fijar su residencia en cualquier parte del país. En caso de requerir permiso para viajar por motivos deportivos, añadió, “se le pudiera otorgar, posiblemente”.

“No hay pruebas, se exponen datos, el juez no ve las pruebas ni las valora, no las conoce, el juez escucha que el fiscal refiere que las tiene, y yo refiero que sí, ya las vi, y que no considero que sean aptas ni suficientes, pero el juez no valora pruebas, pondera datos, nada más. (...) No está probado nada, ni está desestimada ninguna prueba”, comentó.

Benítez adelantó que el boxeador podría abandonar este mismo sábado, o el domingo, el Centro Federal de Readaptación Social número 11 (Cefereso), en Hermosillo.

Durante la audiencia también se fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

Julio César Chávez Jr. fue detenido en Studio City, California, Estados Unidos, el pasado 2 de julio, por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés), tras presuntas declaraciones fraudulentas en su solicitud de inmigración, luego de que expirara su visa de turista y buscara renovarla.

Desde marzo de 2023, Chávez Jr. contaba con una orden de aprehensión en México por parte de la FGR, bajo los cargos de presunto tráfico de armas, municiones y explosivos.

Tras su detención en Estados Unidos, la FGR fue notificada, por lo que procedió a su deportación. Su envío a México se informó el martes; sin embargo, el Registro Nacional de Deportaciones (RND) especifica que ocurrió el 18 de agosto, a las 11:53 horas. Fue entregado a las autoridades mexicanas en la garita Dennis DeConcini, en Nogales, Sonora.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por su sigla en inglés) identificó un vínculo entre el boxeador y el Cártel de Sinaloa, a través de Frida Muñoz Román, esposa del boxeador y expareja de uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Con información de Tania Gómez.

